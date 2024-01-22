華廈以後很難賣？他瞧「墳墓旁大樓」房價速漲好羨慕　網直搗關鍵：比凶宅還棘手

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介於公寓與大樓之間的華廈物件，對於喜愛低公設比、低管理費的購屋族來說，無不是最佳選擇。不過臉書社團「買房知識家A你的Q」就有民眾好奇PO文，表示華廈這類型的產品，大概幾年之後就會比較難賣？因為他看到另一處旁邊有福地的大樓，漲幅速度大，令他羨慕不已，深怕華廈未來會不好脫手。

部分住過華廈的網友大力推薦，「華廈公設少，戶數單純，絕對是市場不敗之兵」、「華廈真的是很棒的選擇，市場搶手貨」、「看管理跟環境，只要顧的好價錢都不錯」、「華廈應該就是有電梯的公寓，買了之後人人羨慕我，雖然沒有管理員，但公設低真的多很多自有空間」。

但另一派過來人則勸退，「老華廈要注意戶數跟管理基金，電梯是很燒錢的一個設備」、「華廈還要看有多少地主戶、管理、居民素質，不然比凶宅還棘手」、「超過25年的華廈如果還沒維修電梯、管理費不明，大概就是前屋主脫手的原因」、「現在很多東西都網購，我覺得沒管理員很麻煩」、「我租了電梯華廈4年問題不少...後來買了有管理的大樓，要我回去華廈有點不可能了，雖說管理費是一筆支出，但是帶來的便利性跟公設的使用及維護等等，我覺得值得」。

住展雜誌發言人陳炳辰曾提醒，戶數少的社區，像是華廈物件都會遇到電梯、公設維修費用相較偏高的情況，還有是否有管委會、管理員的問題，有時得推派住戶代表來擔任社區管理與安全，或共同負擔費用來加裝防盜安全設施。

陳炳辰建議，民眾購屋時確實得考量戶數多寡以及社區規劃狀態，整體來說，可先深入瞭解產品，與未來社區維修負擔風險等，看是否符合自身需求，再評估要不要購置。