學歷無助就業 中國大學畢業生「降級」重讀職校

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經濟不景氣扼殺青年的就業機會和前景，愈來愈多擁有大學學位的中國青年正重返校園，報讀的是公認比大學學歷次一等的職業學校，謀求學得一技之長能更易找到工作。

據陸媒第一財經，廣東嶺南職業技術學院兩年來已錄取逾150名擁有大學或以上學位的畢業生，這些人報讀方向主要是心理咨詢師、公共營養師和健康管理師。該校招生辦的何姓老師說，他們多數想去北京、上海、廣州、深圳工作，而多拿一些技術證書，就能拓展一些新空間。

何老師認為，原因一是市場需求，單就這些技術證書，在職業學校相對會便宜些；二是就業前景，一些學科的大學生擁有學歷卻缺少職業技術培訓。在就業市場，若同時擁有學歷與技術，競爭力相對就大一些。他認為，這種大學畢業生「回爐」的現象將會逐漸增加。

報導引述大學畢業生小牟透露，「我學的是中醫方面，當時就想去北京闖一闖，但在大環境下，我前年在北京一家地產公司做了一名保安，維持著基本生存。現在辭職了，想再學一門技術」。小牟已回到浙江並正諮詢當地一些職業技術學校，希望春節後就可重新回校學習。

小牟說，只要往前走，總會有機會，相較於回爐職校，「無事可做」才是真正的丟人。

另據美國之音，一名吳姓招聘仲介透露，疫情後中國經濟復甦力道疲軟，近月薪資已大幅縮水，大學學歷也在貶值，排名前段班的重點大學學生起薪至少下砍3成，從疫情前的人民幣逾萬元（約合新台幣4萬3,000元）縮水至僅約6,000至7,000元。

這名仲介人士說，最辛苦的是排名後段班的大學畢業生，即使在一線城市找得到工作，月薪普遍只有5,000至6,000元，若在長三角地區，每月恐怕入不敷出。

美國之音援名一名在沿海城市某大學的李姓老師透露，當前僅就讀人工智慧（AI）等風口行業科系的學生較易找到工作。他觀察，在求職困難、薪資又不理想的情況下，約兩成左右家境優渥的畢業生已直接選擇「躺平」。

他表示，「就在家裡給父母養、三餐在家吃，整天可能打電動，比較上進一點的會說，準備考研（研究所），就是對於未來沒有任何規劃」。