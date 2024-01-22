台股續漲133點 法人：兩大族群助攻台股向上

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外資買超290.69億元 三大法人1/22買超台股320.88億元

台股今（22）日持續向上攻堅，三大法人同步站在買方，三大法人周一（1/22）合計買超台股320.88億元，包括外資與陸資買超290.69億元；投信法人買超10.73億元；自營商自行買賣部分係買超3.53億元，避險部分係買超15.92億元，合計單日買超19.45億元。

AI概念股重掌多頭大旗，在台積電股價暫時休息下，今（22）日台股在AI概念股全面上揚下，加權指數開高收高，終場上漲133.58點、以17,815點作收，成交量放大至3,956億元，在量價配合得宜下，指數在農曆春節封關前仍有機會向萬八點叩關。

台新投顧副總經理黃文清指出，美股科技股表現強勢，尤其超微（AMD）上修第2季（2023年10月至12月）財測，激勵台股人工智慧族群表現，預料接下來將持續由AI半導體及伺服器等兩大族群，助攻台股向上。

另有法人提醒，要注意美國FED轉鷹的事實，基於市場仍有多項變數與FED態度，再加上春節即將放長假，建議抱持謹慎，持股不宜過多，如果有接近17,000點缺口可逢低承接。

台積電漲勢暫歇AI接棒 台股續漲133點

美股19日全面收紅，台股今天雖面臨台積電漲勢降溫，但資金轉向人工智慧（AI）族群，指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，創今年1月3日來收盤新高。

台股今天開高震盪，最高攻至17869.07點，受台積電短線獲利賣壓出籠影響，指數漲勢收斂；尾盤資金持續湧向AI類股，加上台積電走穩，支撐指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，漲幅0.76％，成交值新台幣3956.45億元。

台積電18日法人說明會報喜，19日股價大漲，今天延續上週漲勢，開盤上漲7元，以633元開出，但盤中翻黑震盪，低點至623元；終場在買盤支撐下，股價以平盤626元作收。

台積電法說會看好AI前景，加上美超微電腦（Super Micro Computer）大幅上修上季財測，激勵AI族群漲勢擴大，包含緯穎、奇鋐、技嘉終場分別收在漲停2185元、380.5元、297.5元；廣達、雙鴻、緯創分別上漲5.62％、7.97％、8.88％。

半導體通路商文曄董事會19日決議，預定以不超過4500張為限，處分IC設計廠祥碩持股；文曄今天收漲停156元，祥碩開低走高終場小漲0.26％。

法人分析，台股今天在AI半導體、伺服器兩大族群支撐下，力守17800點，由於美股即將進入科技股財報週，包括特斯拉（Tesla）、英特爾、Netflix、IBM、德儀（TI）、艾斯摩爾（ASML）等將公布財報，加上美國聯邦準備理事會（Fed）將在30日至31日召開今年第一場決策會議，相關動態值得留意。

台新投顧副總經理黃文清指出，美股科技股表現強勢，尤其超微（AMD）上修第2季（2023年10月至12月）財測，激勵台股人工智慧族群表現，預料接下來將持續由AI半導體及伺服器等兩大族群，助攻台股向上。

（中央社）

台北股匯雙響炮 法人：小心「鷹」影再現

台股今天在黃仁勳旋風拉動伺服器概念股飆漲下，終場指數上漲133.58點，以17815.1點收盤，漲幅0.75％；但多檔AI概念股漲停，包括技嘉（2376）、麗臺（2465）、緯穎（6669）、台星科（3265）、台光電（2383）及奇鋐（3017）等均收漲停板，成交量也近4000億元，達3956.46億元。

新台幣匯價今午盤以31.349元暫收，升值9.1分，盤中一度升抵31.249，強升1.91角。

台股今天以電腦周邊和半導體族群成交量最顯著，電腦周邊成交量達33％，半導體成交量也達30％；資金仍明顯聚焦在科技股。法人分析，台股上周初原本跌破橫盤區間，但周五迅速拉升，從跌破季線變成站上月線，周五大漲憑藉的是台積電（2330）大牛的利多，但此項利多已經為市場吸收。

本周開盤，由AI族群帶動偏強勢整理，後續觀察AI題材的多頭力道。

法人特別提醒，要注意美國FED轉鷹的事實。去年12月FED主席鮑威爾發出升息循環告終的訊息，導致美股樂觀氣氛膨脹，對於3月降息充滿期待，不過美國通膨還在下降過程，樂觀情緒不利抑制需求，因此FED官員近期談話都在壓抑樂觀預期，首先3月降息的預期機率由過去近80％降到如今的5成左右，再者10年期美債殖利率衝上4.14％，美國科技股在AI領域繼續上漲，不平衡的現象有待調整。

基於市場仍有多項變數與FED態度，再加上春節即將放長假，建議抱持謹慎，持股不宜過多，如果有接近17000點缺口可逢低承接。

（時報資訊任珮云）