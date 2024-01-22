全盈支付響應文化幣 攜手文化部助藝文便利消費體驗再升級

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學測本周登場，文化部推出的文化成年禮金今年度（2024）之領用時間也將於1月20日開始，為提供青年朋友更便利的藝文消費體驗，全盈＋PAY攜手文化部，成為今年文化幣餘額支付的電子支付業者，即當消費者使用文化幣消費，當文化幣餘額不足，將可再以全盈＋PAY支付差額。

同時，全盈＋PAY更攜手全家、更攜手台新Richart一起加碼，推出專屬青年學子的青春兩大禮包。好禮一，凡符合文化幣「成年禮金」領取資格者，於活動期間（2024年1月20日～2024年12月31日）內成功註冊全盈＋PAY之新戶，將可享全家Let's Café經典美式(中) 1杯及青春加碼禮Fami!ce霜淇淋1支。

好禮二，凡符合上述活動資格之青年，於2024年6月30日前透過全盈＋PAY首次完成台新Richart開戶；或是既有台新Richart帳戶之青年，成功邀請一位好友完成台新Richart開戶者，可再獲得300元全盈儲值金及Fami!ce霜淇淋3支，每戶限領一份，共限量10,000名。

符合活動條件者等於最高可領取總價值1,731元好禮，成年禮金1200元＋300元全盈儲值金＋全家Let's Café經典美式(中) 1杯(價值35元)＋Fami!ce霜淇淋共4支(價值49元)，且全盈儲值金可支援用戶間轉帳、消費時付款使用，等同現金使用。