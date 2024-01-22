印度華語專案正式啟動 鴻海響應TECC政策同四校簽署MOU

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鴻海科技集團（2317）今日宣布，響應我駐印度臺北經濟文化中心（TECC），以及印度四所大專院校，包括Shiv Nadar University、VEL TECH、Assam Don Bosco University、Karpagam Academy of Higher Education共同簽署華語教育專案MOU，前期由鴻海出資贊助300萬盧比（約合新台幣120萬元），透過產官學三方合作，共同推廣當地華語教育，後續會擴大到其他大專院校，期盼能夠深化在地產學合作，為集團儲備相關產業人才。

印度華語教育專案MOU，鴻海將贊助上述四校臺灣教師在印執教期間相關津貼費用，初期有共計近百位印度大專院校學生參與華語教育課程，該專案會推廣至其他學校，若完成華語課程且符合職缺所需者，鴻海集團亦將優先聘用。

對此，鴻海科技集團表示，鴻海集團致力響應、提升印度華語人才培育計畫，透過贊助設有臺灣教育中心的印度大學，召集產官學攜手強化華語教學資源，以協助在地學生培養優越華語能力，以應集團未來在印度策略發展的人才需求。

台灣駐印度代表葛葆萱表示，目前政府在印度設有31座臺灣教育中心，透過鴻海科技集團的贊助，可望增加臺灣老師來印度教書意願，也為學習成績優異的印度學生開創更多的就業機會，隨著臺企赴印度設廠需求持續增加，期許印度華語專案的推進，能夠協助解決印度當地華語人才問題。