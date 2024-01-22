首屆亞洲跳島郵輪推介會 促開闢亞洲新航程

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為達到2024年國際來台旅客1,200萬人次目標，交通部航港局拓展「亞洲跳島郵輪」新藍海， 22日舉辦第一屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會，包含台灣、韓國、日本、菲律賓四國代表及皇家加勒比、公主、荷美、名勝、三井、珊瑚、星凝等七家國際郵輪商聚集，盼促成亞洲跳島郵輪航線的開發，並爭取台灣作為國際郵輪航商在亞洲島嶼的靠泊目的地。

交通部次長林國顯表示，據國際郵輪協會（CLIA）預測，2024年全球郵輪旅客量將達到3,570萬人次，高於2023年的3,150萬人次，預估成長幅度達13.3％，顯見全球郵輪市場正在加速復甦。

林國顯說，近年「深度旅遊」已成一股新興觀光趨勢，跳島郵輪的風潮也正在全球各地形成，亞洲各國都擁有非常豐富的島嶼觀光資源，許多秘境值得旅客去探索。

此外，推廣國際觀光的振興復甦是交通部重要的施政方向之一，今年國際旅客目標達到1,200萬人次，因此，藉由航港局推廣亞洲跳島郵輪，盼可以促成更多跳島郵輪航線的開發，爭取國際郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地，成為亞洲郵輪市場成長的新動能。

航港局指出，跳島郵輪是全球郵輪市場的新藍海，台灣更是位於亞洲的島鏈中心，將與亞洲島鏈國家在郵輪推廣將更緊密合作，拓展亞洲跳島郵輪旅遊，盼透過AACA推介會，促成航商開闢更多亞洲跳島郵輪航線，讓更多國際旅客可以體驗亞洲島嶼的多元風貌。