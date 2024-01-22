安永：接軌IFRS17 保險業資產負債管理為成敗關鍵

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台灣保險業將於2026年接軌IFRS17，安永聯合會計師事務所22日舉辦「IFRS17時代下的資產負債管理」研討會，針對保險業適用IFRS17後的資產負債管理實務挑戰與解決方案，安永財務管理諮詢服務公司執行副總經理王沛與資深協理謝竣宇提出三大風險。

一是2007年以來台灣保險業資金規模大幅成長，從新台幣7.48兆元增長至2023年9月的新台幣31.41兆元，巨大的資金以及背後的同等履約責任對保險業及金融業形成巨大的表現壓力。

二是2022年開始美元大幅升息，凸顯新台幣與美元間利率不對等的變動風險，在壽險業幣別錯配嚴重的情況下，不對等升息造成資產負債評估變動差異增大。

三是外幣高利率的誘因造成保險商品大量解約，2023年的前九個月，台灣壽險業資金淨流入在十多年間首次由正轉負為淨流出新台幣1,200億元，加劇了業者資產配置的挑戰。

安永表示，保險業者應儘快針對 IFRS17與ICS的接軌前後的投資策略、IFRS9的會計重分類等變動因素進行財務表現預測，並以此為基礎進行前瞻性管理。其次，在考量資產負債管理時，應配合財務表現預測之目的，來設計各種報表，而目前保險行業IFRS17以及ICS建置都以結帳為主，缺乏預測能力。

為了展望未來的資產負債預測管理體系架構，需考量發展包括「資產配置模型」、「資產負債管理系統平台」與「監理與管理指標產出」三大工具。建議壽險業者重新檢視資產配置模型，規劃並建置資產負債管理系統平台，以產出適合管理需求的資產負債管理指標結果。