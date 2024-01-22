竹縣U=3橋梁共47座 斥資2500萬1年內完成維修補強

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新竹縣政府工務處去年完成325座縣道編號橋梁檢測，屬於U=3需於1年內完成維修補強的有47座，沒有U=4需要緊急維修做封閉處置的橋梁，今年編列2500萬元橋梁維修經費，將陸續安排維修，並辦理村里和市區道路橋梁檢測作業。 工務處代理處長陳盈州指出，新竹縣橋梁在縣道有101座、市區道路94座、人行天橋14座、鄉道224座、村里道路490座、農路31座、私人道路37座合計991座，交通部以橋長超過6公尺車行橋梁，評鑑各縣市政府橋梁維護管理作業執行情形，新竹縣納入評鑑的道路橋梁多達713座。

縣府檢測橋梁以2年為1週期，1年檢查縣鄉道橋梁，1年由權責單位進行維修，同時檢查剩餘種類橋梁，橋梁檢測採取目測及電磁波分析，要求廠商測檢橋梁位置和時間都要拍照，連同檢測結果上傳，若有橋梁構件受損，通知橋梁管理單位做維護改善，若發現有橋梁結構達到U=4等級就立即進行處理，並視情況封閉。

陳盈州指由於各鄉鎮市公所大都沒有編列預算，2021年橋梁維修率僅39.87％，致交通部評鑑成績不佳，2022年檢測受損橋梁構件469個，縣府維修完成345個，除縣轄管編號道路橋梁受損構件230個外，並協助各鄉鎮市公所完成村里、市區道路橋梁受損構件145個，整體維修率提升73.56％。

2023年檢測編號道路橋梁325座，U=3合計47座，大部分為混凝土開裂或鋼筋外露鏽蝕，依照公路橋樑檢測及補強規範，需於1年內完成維修補強，縣府今年編列橋梁維修經費2500萬元，將以開口合約發包陸續安排維修，以免造成更嚴重的損害。

去年檢測U=3將維修補強的有，北埔鄉4座、竹北市6座、尖石鄉2座、竹東鎮3座、芎林鄉1座、峨眉鄉1座、湖口鄉7座、新埔鎮13座、橫山鄉1座、關西鎮7座、寶山鄉2座。