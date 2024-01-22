盡職治理資訊揭露評比 第一金證連三年入選

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台灣證券交易所公布112年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，第一金證券連續三年入選，是本項評比開辦以來表現最優異的券商之一。第一金證券表示，盡職治理已成為公司的文化，未來將擴大對高碳排投資部位的議合，深化對投資部位碳排放的關注，期許成為同業盡職治理的典範。

112年評比的兩大主軸為「政策制定與揭露」及「盡職治理報告內容」，共計30項指標，第一金證券在其揭露的30項指標評比全獲A級肯定，顯示公司在盡職治理的堅持與努力。

同時，為促進被投資公司重視並遵循永續發展，發揮金融業影響力，第一金證券每年出具盡職治理報告書，詳細說明公司盡職治理架構、議合及參與股東會歷程；並根據責任投資新趨勢，持續檢視並精進，自110～112年連續3年入選盡職治理資訊揭露較佳名單。

第一金證券訂有永續投資政策，明訂投資部門的ESG評估作業流程，在投資前的評估，參考子公司第一金投顧的不可投資名單，對軍火、菸草、色情、賭博等爭議性產業進行嚴格篩選，另遵循第一金融集團政策，持續調降高污染／高碳排產業投資比重。

公司參考國內外評等將被投資公司ESG表現分級管理，對於評級較低的企業督促其改進，對遲不改善或推遲議合者，公司經內部評估後亦逐步調整持股；而實務上也獲得驗證，納入ESG管理後對於投資績效有正面助益。

隨著母公司第一金控加入SBTi（科學基礎減碳目標倡議）後，第一金證券去年底已經配合訂定範疇三-類別15投融資的減碳目標，今年起將落實逐年降低投資部位碳排放的減碳路徑，為對抗地球暖化盡一份力，達到永續投資目標。

除了證交所肯定，第一金證券連續兩年獲得台灣永續投資獎多項肯定，去年更獲得「機構影響力」券商組楷模，未來將持續精進盡職治理並發揮機構投資影響力，敦促被投資公司一起落實永續發展目標，遵循2050淨零碳排國家目標，達成社會與環境的共榮共好。

展望未來，第一金證券將持續聚焦數位趨勢，運用資訊開發與產品設計團隊的軟實力，虛實整合並優化證券服務，以提供更貼近市場需求，同時積極配合主管機關金融科技開放腳步，落實「提供超越客戶預期的金融理財服務」的企業願景。