龍融慶新年 大古鑄鐵新春優惠搶占高端禮品市場

距離農曆春節也剩下不到一個月的時間，台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵推出「和樂龍融喜迎春」優惠活動，除了經典熱銷鑄鐵鍋、壺優惠外，更釋出現成年菜的澎湃加工秘訣，日前啟動限量預購活動的龍年限量生肖壺【威龍光曜】，創下單月銷售突破100萬元的佳績，目前也正式上市！

龍在東方文化中扮演著重要的角色，象徵著權威、力量和尊貴地位，【威龍光曜】將這些元素與鑄鐵壺結合，呈現出獨特的藝術風格和象徵意義，讓鑄鐵壺不再只是煮水或沖茶的器具，更是一件象徵著文化意義和龍年祝福的藝術品。有著2.3L大容量的【威龍光曜】，以霸氣金龍紋飾搭配經典玄黑壺身，原價14,800元，新品上市優惠只要13,600元，2023年底啟動限量預購活動後，不到一個月即銷售突破100萬元，在年節的高端禮品市場衝出亮眼成績！

更重要的是，以獨家「陶瓷模精密脫蠟」技術打造的大古鑄鐵壺、鑄鐵鍋，堅持使用「100%進口原礦生鐵」，每批原料皆經過重金屬殘留測試，且堅持不使用對健康有疑慮的化學塗層，僅以食用等級的亞麻仁油開鍋，更通過SGS、美國FDA、多項歐盟食器標準等檢測。經中山醫學大學研究證實，經大古鑄鐵壺煮過的水，不僅可釋放人體較易吸收的鐵離子，還有幫助維護腸道益菌健康環境、提升心臟抗氧化酵素，甚至減緩人體老化、臟器發炎，在高脂飲食狀態下，更能減緩體重上升，是能夠使用一輩子的健康獻禮！

現代人生活忙碌，不少上班族都是忙到最後一天才返鄉、甚至除夕當天還要上班。因此，許多人也會選擇向餐廳訂購現成的年菜，或是上網購買冷凍年菜包，取代傳統自煮所有年菜的方式，省下買菜、備餐的時間。觀察到這個現象，大古鑄鐵也在YouTube頻道釋出三支年菜冷凍包的加工秘訣，簡單幾個小步驟，搭配容易取得的食材，即可讓現成的冷凍年菜更添風味，上桌美觀又美味！此外，由於大古鑄鐵鍋導熱快、蓄熱佳的特性，不僅可以縮短料理加熱的時間，又能減少食物的美味流失，是現代家庭不可或缺的廚房神助手！

除了適合收藏、送禮的龍年限定生肖壺外，大古鑄鐵也推出豐富的歲末新春優惠：年度熱銷鍋款【樂炒鍋28cm】搭配同樣是年度銷售前三名的大容量鑄鐵壺【富貴臨門3.0L】，原價23,600元，新春優惠價20,990元，強強搭配的熱門組合千萬別錯過！有著6公升大容量的輕量鑄鐵湯鍋【鑄鐵萬用鍋27cm】，原價8,900元，新春優惠價8,090元，尤其適合過年團圓燉煮大鍋料理。有著可愛南瓜造型加上吉祥寓意的鑄鐵壺【金玉滿堂1.6L】，原價11,000元，新春優惠價9,990元，也是拜訪重要長輩的送禮首選之一！更多優惠內容請見大古鑄鐵官方網站：https://www.taku-art.com/。