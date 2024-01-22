半導體市值再增10倍 谷月涵：長線有機會挑戰兩萬點

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繼台積電法說會宣布擴大高雄廠建置後，22日再傳出將至嘉義設1奈米廠，台積電也以「不排除任何可能性回應」；有台灣先生之稱、寬量國際策略長谷月涵表示，今年台灣產業展望仍聚焦半導體業，並稱台灣半導體供應鏈廠商10年後市值將成長10倍；谷月涵表示，半導體將帶動的一輪產業成長循環，台股指數長線有機會挑戰兩萬點的可能。

谷月涵指出，台積電長期扶植台灣半導體供應鏈的策略，開始吸引外國投資人注意，寬量國際內部追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商財務資料，研究團隊預估台灣半導體供應鏈市值將由目前的249億美元，於2033年成長10倍至2577億美元。

谷月涵指出，半導體市值不斷擴充，將會推升台股向上，他認為，農曆年前台股指數挑戰萬8僅有一半機會，但長線來看，有挑戰兩萬點的可能性，但要視當下台美資金狀況而定。

谷月涵根據QIC對49家台灣半導體供應鏈廠商的研究，展望未來10年，假設自2022至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15％與16％，若以3倍市值、營收比估算10年後的供應鏈市值，台灣半導體供應鏈廠商市值可望從目前的249億美元，於2033年成長10倍至2577億美元。

而台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重，則可望從目前的5％提升至13％，彰顯台灣供應鏈持續對台積電營運的長期貢獻與業績成長。