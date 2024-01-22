高屏搶水風波一觸即發？高樹鄉民嚴陣以待

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2021年曾發生高雄與屏東高樹鄉民搶水風波，但近日傳出高雄端有意更改大津取水口水路，引發高樹鄉民反彈，高樹鄉公所更堅決反對，未經協商擅自更改高樹取水口水路。據了解，水利署已著手協調，將以科學方式進行水權分配。

高樹鄉公所表示，為了提供大高雄無汙染的水源，高樹鄉劃定為水源保護區，農業便成為高樹鄉主要產業；目前正值枯水期，大津取水口為高樹平原農業灌溉重要水源，尤其適逢芋頭、蔬果灌溉高峰期。

日前傳出高雄市政府有意規畫在大津橋附近取水口更改水流河道，擔心若驟然更改，將嚴重影響高樹灌溉用水水量。

高樹鄉公所、鄉民代表會19日曾與經濟部水利署、高雄市政府、屏東縣政府水利單位在現地協商，希望高市府不要擅自更改水流道，但並未達成共識。

在地鄉民表示，以水資源的有效運用而言，更改大津橋水流道，並不能增加流往高雄市的水流量，卻會嚴重影響高樹平原的灌溉流量，危害高樹農民生計，希望維持現有水流道，且在不影響農民灌溉下，仍提供高雄市伏流水使用。

因此，高樹鄉公所堅決反對高雄市政府在未經協商達成共識前，擅自施工更改大津橋下水流道，影響高樹取水口流量，危害鄉內農民生計，鄉民揚言，若高雄市政府堅持擅自施工，高樹鄉公所、鄉民代表會、農水署屏東管理處將抗爭到底，以捍衛農民權益。