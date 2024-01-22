陸媒：ECFA不排除終止 台34產品恐取消優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣總統大選後，ECFA動向備受關注。陸媒人民政協報指出，不能讓民進黨當局既享受ECFA紅利又違反ECFA，將不排除ECFA被終止的可能性。

香港明報報導，人民政協報是中國人民政治協商會議全國委員會的機關報，也是大陸唯一全國性統戰報章。該報20日以「大陸研究擴大中止ECFA產品關稅減讓」為題指出，大陸商務部11日最新表態，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸貿易限制，反而操弄政治，企圖栽贓甩鍋、回避責任。

人民政協報報導，大陸商務部提出，將研究進一步中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。有消息指出，檳榔、帶魚等大陸向台灣開放的34種零關稅農漁產品都可能被取消關稅優惠。

報導引述中國社科院台灣研究所研究員張冠華指出，大陸2023年底公布對台貿易壁壘最終調查結論後，民進黨當局並未採取有效措施改正錯誤做法，反而提出22項所謂「關鍵核心技術清單」限制兩岸交流合作，肆意貶抑ECFA及「海峽兩岸服務貿易協議」，擴大營造反對與阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍。大陸商務部這次表示研究進一步擴大中止ECFA早期收獲計畫範圍，是對台灣當局錯誤做法和政治操弄的正當反制，完全合情合理。