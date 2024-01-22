《匯市》上周外資賣超新興亞股 台灣及印度皆遭提款逾19億美元

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【時報記者任珮云台北報導】雖然美股上週強彈，不過國際資金對亞股不進反退，保德信指出，盤點上週僅有越南與印尼獲得小幅資金淨流入，其他市場全數失血，其中印度與台股雙雙遭資金淨流出，個別都超過19億美元，單週股市表現同樣也是跌多漲少，上週僅有越南大漲2.32%、受惠於美國科技股強彈的台股上漲0.96%，其他亞洲股市盡墨，且南韓、菲律賓、泰國股市週線跌幅逾-2%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，上週美股展現戲劇性走勢，前半週受到優於預期的經濟數據，削弱美國聯準會提早開始降息的可能性，導致美股週間出現賣壓，然而晶片股在最後兩個交易日強勢領軍，推升美國四大指數全面揚升，費城半導體指數與那斯達克指數在上週分別大漲7.98%、2.26%，S&P500上漲1.17%同步刷新歷史新高。

彭子芸指出，儘管聯準會褐皮書顯示全美所有地區的就業市場皆有降溫跡象，然基於多項強勁經濟數據，加上美國消費者信心指數升至兩年半高位，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，使市場最新估計，聯準會最快要到5月才會執行寬鬆政策。本週特斯拉、艾斯摩爾、英特爾等將公布財報，亦將成為市場關注焦點。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，晶圓龍頭大廠頻報喜訊的法說內容，成為近日台股的強力後盾，不僅一舉帶領指數彈升至各天期均線之上，重返多頭排列，AI概念股的「滿血復活」，也讓剩下10個交易日即兔年封關的台股，在封關前上看萬八的聲音再起；預期隨著庫存調整週期逐漸結束，加上2023上半年基期低的情況下，多數廠商在今年上半年可望看到強勁的獲利成長，相關供應鏈的智慧型手機成長率和AI相關滲透率將為市場關注焦點。

廖炳焜表示，根據Market.us預測，隨著汽車、醫療保健、工業自動化和航空航太等產業大幅提升對半導體元件的依賴，加上消費性電子市場的持續成長，預估全球半導體市場規模將大幅成長，今年可望達到6731億美元，並在2032年前以8.8%的複合年增長率擴張，預期至2032年，全球半導體規模將大幅成長至13077億美元。除了有產業基本面作為支持，廖炳焜認為，從本益比角度來看，看好2024年上市企業盈餘將由負轉正，預估2024年本益比約17倍，而目前台股本益比並未偏高，預料指數仍有成長的空間。