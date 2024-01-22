大桃坪土資場引抗爭 環評初審專案小組建議通過

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

苗栗縣政府環保局22日舉行大桃坪土資場環評專案小組現勘初審會議，地方自救會拉白布條抗議，會議結束後，專案小組作成「建議通過環境影響評估審查」結論，並要求業者修正補充相關開發計畫，經委員與機關確認後，提交環評委員會討論。縣府環保局強調，開發案相關事宜，會依環評程序嚴謹審理、公開公正審查。

苗縣府環保局今天下午發布聲明，內容指出苗栗大桃坪土石方資源堆置場環境影響說明書，經過 2次程序審查及意見補正後，去年8月舉行專案小組初審會議，該次會議結論為補正後再審，今天舉行第2次初審會議，經討論後，專案小組作成「建議通過環境影響評估審查」結論。

環保局指出，開發單位應依委員及相關機關所提土石方進場管制措施、地質安全及邊坡穩定監測、預警機制、生態調查資料及保育對策等意見補充、修正及應具體承諾土資場關場後復育及再利用計畫、環境影響調查報告書提出時程、地表水監測項目，經委員及相關機關確認後，提交環評委員會討論。

環保局表示，該設置案審理期間，民眾所陳述違章建築、鋪設道路等事項，經確認後，非屬這次環說書計畫範圍，如有違章或非法開發行為，應由相關權責機關依法查處。

環保局同時強調，此案件環評審查過程，依規定完備資訊公開及公眾參與程序，並由各專家委員及權責機關本於專業及法令，綜整各方意見，依法公開公正審查，為民眾權益及環境品質嚴格把關。