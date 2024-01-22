工研院攜手阿斯特捷利康 合力打造腎臟病照護生態系

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工研院透過經濟部產業技術司支持成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」，22日攜手台灣阿斯特捷利康打造「未來醫療實驗室2.0」，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，建立慢性腎臟病照護生態系，同時以精準大數據建構「數據洞察室」，輔助醫病關係及醫療協作發展，期加速台灣慢性腎臟病相關醫療技術落地，提升智慧健康產業的跨域創新。 工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院再次與台灣阿斯特捷利康攜手合作，從腎臟病患旅程的五階段，共同合作整合疾病旅程的各關卡，進而提供更全面從預防到治療照護的最佳解決方案。

另外，工研院也持續推動與國際醫材或藥廠合作並加速生技新創推向國際，從去年開始推動「生醫創新跨域合作平台」，集結國內外創投、大廠、新創及加速器，一方面協助國外業者來臺尋求醫藥與醫材「委託研究開發暨生產服務（CDMO）」代工，更促進國內外新創團隊的雙向交流，讓台灣生醫新創串接全球市場。

台灣阿斯特捷利康總裁簡劭庭表示，該公司與工研院生醫所再次合作，擴大深化「未來醫療實驗室2.0」，以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，並設置數據洞察室，以精準大數據及科技工具切入，展示輔助醫病關係及醫療發展的行動方案，盼能加速相關醫療技術落地，進而支持提升智慧健康產業的跨域創新。

在生態系方面涵蓋疾病旅程五階段，第一是健康階段，將和「腎臟病防治基金會」、「線上遊戲學習平台PaGamO」、「腎力學堂」共同投入孩童的衛教宣導，期盼藉由孩童影響家人，建立正確的腎臟病防治觀念。

第二階段鎖定高風險的民眾，如三高、糖尿病、吸菸、肥胖、長期服用止痛藥的民眾，與「台灣腎臟醫學會」、衛教網站「腎事太平攻略」合作，進行趣味衛教，倡導正視目前的慢性腎臟病風險，及早行動。

第三針對早期慢性腎臟病患者，攜手「天亮醫療器材」、「新穎生醫」、「美商亞培（Abbott）」、亞洲最大糖尿病管理平台「智抗糖」、「臺北醫學大學新國民醫院」透過積極早篩，找出早期慢性腎臟病與糖尿病腎病變的患者，在腎功能惡化前強化患者的慢病管理以及藥物控制，延緩腎功能惡化，降低住院風險及延後洗腎危機。

第四階段對於「末期腎臟病前期（Pre-ESRD）」患者，則由「台灣腎臟醫學會」、中興大學育成團隊「元氣腎食堂」、「中國醫藥大學附設醫院大數據中心」與「長佳智能」合作，透過數據整合與符合流程的AI開發，照護病患腎臟健康並延緩末期腎病，改善病患生活品質。

第五階段對於「末期腎臟病」患者，則與「巨生生醫」、「明基佳世達集團的明基透析」、「醫強科技」、「翔安生醫科技」、「台北榮總」、「衛福部雙和醫院」共同合作，提供洗腎患者在透析所需的醫療器材、監控分析與改善方案 。