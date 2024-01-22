追劇推薦》小眾法國電影迷必看2024片單！「我的法國影展」限時開跑、《狗與義大利人禁止入內》詮釋移民小人物的悲喜

如果你喜愛法國電影，那麼千萬別錯過「我的法國影展」線上影展(MyFrenchFilmFestival)。由法國國家電影聯盟（Unifrance）所舉辦的第14屆「我的法國影展」線上影展(MyFrenchFilmFestival)，台灣今年由法國在台協會再度聯手CATCHPLAY+影音平台、中華電信共同協辦，線上影展時間從2024年1月19日即日起至2月19日止。而由由MyFFF評審團精選的25部法國電影，也將在CATCHPLAY+影音平台上架播出。「我的法國影展」線上影展今年有哪些片單電影推薦？

我的法國影展 線上影展(MyFrenchFilmFestival)

收看平台：CATCHPLAY+影音平台、中華電信Hami Video

線上影展時間：2024年1月19日即日起至2月19日止

長片開幕片：《狗與義大利人禁止入內》

世界首創的線上法語影展「我的法國影展」，今年再以獨到的眼光選出10部長片及15部短片。今日由法國在台協會主辦、法國藝文推廣總署Institut français 所支持的放映活動，特別選出獲得安錫國際動畫影展評審團獎的定格動畫片《狗與義大利人禁止入內》（No Dogs or Italians Allowed）做為開幕片。《狗與義大利人禁止入內》以黏土捏塑出一段十九世紀末的家族歷史，充滿童趣和手工感的黏土人偶，重現了導演艾倫于格多的家族從義大利翻越阿爾卑斯山前往法國的移民故事，幽默且不失溫柔地呈現大時代下小人物的悲喜，驚豔又動人。

生於法國的艾倫于格多（Alain UGHETTO）為動畫師與紀錄片工作者。1985年以《La Boule》獲凱薩獎最佳動畫短片，2013年首部動畫長片《Jasmine》獲歐洲電影獎最佳動畫長片提名。《狗和義大利人禁止進入》為其最新作品，獲安錫動畫影展評審團獎。

而法國新浪潮教母安妮華達介於紀錄片與劇情片之間的獨特作品《千面珍寶金》，則捕捉了英國傳奇女星珍寶金穿梭在各角色間的萬種風情，她幽默地飾演各種角色，也坦然地流露鏡頭外的真實自我，在虛實交錯間描繪出屬於這位女演員的「電影肖像」。

由法國男神文森拉寇斯特和凱薩獎影后桑德琳齊柏琳攜手共演的犯罪喜劇電影《綠色香水》，則結合了間諜、戲劇和圖像小說等元素，描述一位劇團成員和一位漫畫家，為了調查一宗舞台劇演員的謀殺案，展開一場橫跨歐洲的冒險。

短片推薦《科琳的擁抱》、《夾縫人生》、《新凱旋門》、《綠洲》

短片的部分則十足展現了創作者的大膽創新和迷人風格，《科琳的擁抱》以插畫柔軟但堅毅的態度處理性騷擾議題；《夾縫人生》則透過描述一位夜間外送員的日常，拍出一部令人歎為觀止的驚悚片；動畫短片《新凱旋門》以柔美的畫風營造出夜晚漫步在巴黎的詩意唯美；《綠洲》則遠離社會目光，在迷人的大自然場景中描繪一段雙胞胎兄弟間的親密故事。無論是感傷的劇情片、瘋狂的喜劇片、令人坐立難安的驚悚片、具有影響力的紀錄片或是充滿詩意的動畫電影，觀眾都能在第14屆「我的法國影展」的精選片單中發現令人動容的好故事。

作者／Ollie Lin

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