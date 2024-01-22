電影《蜂刑者》演員傑森史塔森！與小20歲超模妻子相戀14年依舊超甜蜜：3大戀情保鮮秘訣公開

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由傑森史塔森主演的2024電影《蜂刑者》你看了嗎？

《蜂刑者》男主角？由傑森史塔森主演的2024電影《蜂刑者》現正熱映中，傑森史塔森（Jason Statham）為英國男演員和前職業潛水運動員，出生於1972年7月26日。他因在動作片中的出色表現而聞名，以強而有力、充滿風格的角色而受到觀眾喜愛。其實傑森史塔森的職業生涯始於模特兒界，之後轉向影視行業，代表作品包括《運貨高手》（The Transporter）系列、《擋不住的風情》（Crank）系列、《快劫潛龍》（The Mechanic）、《衝天救兵》（The Expendables）系列、《速度與激情》（Fast & Furious）系列等。

而在2010年4月，蘿西杭亭頓和傑森史塔森在Coachella 音樂節相識，兩人隨後低調交往了好一段時間， 2016年1月兩人宣布訂婚，相戀14年依舊超甜蜜，3大戀情保鮮秘訣公開！

36歲的蘿西杭亭頓自2019年8月宣布懷上第2胎的好消息後，便不時在Instagram分享自己懷孕的照片，不只讓粉絲一起見證肚子漸大的過程，同時也讓大家一起期待兩人的寶寶誕生。根據報導指出，蘿西杭亭頓於2月3日在倫敦順利生下女兒，家人們都超級高興。

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傑森史塔森從2010年開始與小20歲的模特兒蘿西杭亭頓交往，至今兩人已經交往14年了，究竟這相差20歲的戀情究竟是如何維持的呢？今日編輯就要來揭秘，大家快一起來看看這對好萊塢幸福滿點的情侶愛情保鮮祕技。

不介意年齡和「身高」的差距

傑森史塔森和蘿西杭亭頓年紀相差20歲，但是這並不影響他們之間的感情，他們經常被媒體捕捉到在街上互動親暱，此外，蘿西杭亭也經常於Instagram分享他們的私下互動照片，俊男美女的組合讓粉絲們都相當喜歡。

而兩人不只年齡上有些許差距，事實上兩人身高也差不多，但小倆口卻毫不在意，蘿西杭亭頓笑說：「傑森可完全不在意我比他還高呢！」

傑森史塔森幽默滿分

傑森史塔森除了帥氣外貌吸引蘿西杭亭頓外，表示真正迷惑她的心其實是因為傑森很「幽默」。她說：「傑森史塔森和在電影中的帥氣形象可是完完全全地不同，私底下的他可愛又幽默！」，並說明：「當一個人知道如何在適當的時候讓你開心時，你的世界就會因他改變。」同時補充傑森史塔森完全沒有明星的架子，他理智又謙虛並充滿活力。

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求婚送上5克拉鑽戒

兩人在愛情長跑多年之後於2016年1月宣布訂婚，傑森史塔森更為未婚妻送上價值高達35萬美元（約新台幣974萬元）的5克拉鑽戒，讓粉絲們相當羨慕。雖然兩人到現在還沒有結婚，但想必傑森史塔森早已用愛牢牢的拴住蘿西杭亭頓的心。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。