《金融》年終紅包投資術 安泰銀提點3好原則

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【時報記者林資傑台北報導】年終獎金是每位上班族在春節前最期待之事，雖然年終發放基數連3年反彈，安泰銀(2849)提醒應掌握「先理債再理財」的規畫順序，並建議可依據「好easy理債」、「好輕鬆理帳」、「好簡單理財」的「三好」原則規畫，以免錯失減降債務壓力的理財好時機。

據人力銀行2023年12月最新公布調查，今年年終獎金基數平均約1.32個月，連3年反彈、創近6年次高，可說正式走出疫情衝擊陰霾。不過，由於全球央行前2年升息，舉債所付出的利息較過往高出許多，安泰銀提醒民眾先考慮減降債務壓力，先理債再理財或儲蓄。

一般家庭通常都會有每月固定支出與貸款，安泰銀建議，拿到年終獎金後應先償還債務，以降低利息支出。若有多筆債務需還款，還款順序可從高利率負債優先還起，若利率相差不多，則可依本金剩餘多寡來評估還款順序。

安泰銀舉例，車貸或信貸利率為6～8％、而房貸利率約2％左右，因此車貸或信貸的償還順位高於房貸。不擴，也要留意賸餘本金與利息，若本金較高但利率相差不大，為降低還款壓力，故以先償還本金較高、且會產生更多利息支出的負債優先。

在扣除必要開銷與貸款支出後，安泰銀指出可先提撥一筆預備金至存款帳戶做為儲蓄，若未來支出過大時，可當作緊急預備金支應，剩餘資金再依比例分配到理財投資。由於近2年通膨上升，民眾應提早學習並進行投資，以應對通膨造成的購買力侵蝕。

安泰銀指出，若自身無債務、或在理債並扣除相關固定開支後還有餘裕，可依據自身風險屬性及短、中、長理財目標，妥善運用剩餘年終進行完善規畫，讓自身財富能有最大化的機會。

安泰銀理財產品部協理陳昱亨指出，美國在歷經近2年升息後，聯準會預計今年將啟動降息，市場利率在降息前會維持一段時間的高原期，依據歷史統計數據顯示，此時布局債券的報酬率相當亮眼，尤其偏好固定收益的投資人。

陳昱亨建議投資人可適度挑選評等較高的債券，固定領年化4～5％配息，且目前到期殖利率普遍都有逾5％水準，無論美國今年經濟是軟著陸或衰退，投資級債券相對能提供固定配息，且一旦聯準會啟動降息，還有機會賺取資本利得。

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對於較保守理財的民眾，安泰銀建議也要善用存款專案，對此即日起推出「祥龍獻利」新台幣1個月定存續期加碼送專案，至3月29日起臨櫃承做新資金3萬元起、約定續存5次，可享月利率最高2％優惠，透過網銀及行動銀行的新資金門檻更降至1萬元起。