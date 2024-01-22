《鋼鐵股》新鋼：產業打底盤整階段 需求未顯著復甦

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【時報記者葉時安台北報導】新鋼(2032)周一假證交所召開法說會，新鋼去年12月營收寫下9個月新高，去年度營收28.62億元，年減14.84%。展望今年，新鋼總經理成主賜表示，產業目前仍在打底盤整階段，需求尚未顯著復甦，靜待歐洲、大陸市場轉佳。

新鋼主要銷售鋼種材質，304系占94%、400系占5%、316系占1%，公司積極開拓400系客戶，如家電等；公司銷售行業別統計，中盤加工占27%、加工製造占26%、建材占25%、餐廚具業占8%、機械製造占5%、電工器材占5%、運輸工具占2%、家電用具占1%、其它行業占1%。

新鋼去年第三季EPS為0.07元，止步連2季度赤字。新鋼前三季營業收入淨額21.41億元，年減17.78%；營業毛利0.31億元，年減59.33%；營業淨損0.41億元，本期淨損0.12億元，累計每股虧損0.09元，相較前年同期的每股盈餘0.24元轉虧。

新鋼去年12月營收2.58億元，年減16.68%、月增7.54%，創下9個月新高；去年第四季營收7.20億元，年減4.71%、季減0.54%；去年營收28.62億元，年減14.84%。

新鋼總經理成主賜說明，去年是辛苦的一年，受到大陸經濟不振、房地產泡沫化，鋼鐵供給過剩，外銷萎縮衝擊，內銷市場去年前三季皆在去化庫存、低價循環階段。

展望今年市況，不銹鋼產業目前階段仍處於盤整打底階段，國內需求尚未顯著復甦，預估歐洲、大陸市況轉佳，可望帶動內銷市場拉抬。而針對近期紅海危機，成主賜也認為，現階段並未看到顯著影響。