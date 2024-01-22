金龍年換新鈔！ 8金融機構2／1起限時5天皆可換

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金龍年來報到！中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，宣布春節新鈔兌換事宜，預計2月1日至2月7日五個營業日辦理，包括台銀在內的八家金融機構、456個據點將可換新鈔，且可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

央行發行局局長鄧延達表示，金龍年提供兌換新鈔的金融機構，包括台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀及台企銀等七家銀行有373家指定分行，及郵局位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃」服務民眾，另有59家偏遠地區的郵局，在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

各兌鈔據點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，100元券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

央行今年配合換新鈔作業，仍在「新鈔兌換據點一覽表」中建立Google地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔據點位置。鄧延達指出，為加強服務民眾，央行也將於1月31日至2月6日，在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行（郵局）名單。

鄧延達強調，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。另，為落實新鈔兌換防疫不群聚，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

鄧延達也建議，民眾可使用「手機門號跨行轉帳服務」收（發）「數位紅包」。透過金融機構的ATM、網路銀行、行動銀行或電支機構APP等服務通路，設定「銀行帳號」或「電支機構帳號」綁定的「手機號碼」，並完成簡訊驗證後，就可以用手機號碼取代你的收款帳號，以手機門號發紅包、收紅包。