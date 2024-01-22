合歡山入夜恐下雪 翠峰至大禹嶺段道路預警性封閉

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入冬最強寒流即將來襲，加上華南雨帶移入，南投縣合歡山區中午開始出現零星降雨，氣溫也接近0度，公路局依氣象情資研判，台14甲線合歡山公路武嶺至松雪樓背陽路段易結冰，深夜至翌日清晨時段可能發生雨夾霰或下雪，台14甲線翠峰至大禹嶺段22日傍晚5時起封閉。

熱血民眾22日起陸續開車湧進合歡山，期盼能遇到下雪。遊客說，車上帶著雪鍊就衝了，中午過後合歡山天氣變差，開始下雨，聽說凌晨有下冰霰，雖然很冷，想到入夜後可能會下雪，就覺得興奮。

公路局指出，合歡山公路武嶺至松雪樓屬背陽路段，傍晚過後氣溫降至冰點以下，加上華南雨帶移入，水氣偏多，路面可能結冰，深夜至清晨時段還可能下雨夾霰或飄雪，為了維護用路人安全，22日17時起合歡山公路翠峰至大禹嶺（台14甲線18K至41.5K）路段預警性封閉，車輛只出不進，翌日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局建議，為了協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有公所造冊的蔬果農產運輸大貨車從德基往谷關方向通行。呼籲欲行駛台8線、台14甲線的用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要勿前往，建議行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫備案因應。