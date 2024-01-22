霸王寒流來襲 竹市動物園啟動抗寒保暖機制

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霸王級寒流22日起來襲，各地氣溫明顯下降，台灣北部及東北部有10度以下氣溫發生的機率，寒流影響將持續至24日，新竹市政府表示，新竹市動保所及動物園已啟動動物防寒機制及保溫工作，也提醒農漁朋友加強防寒措施，減少農作物、養殖水產災害及財產損失。

市府產發處表示，為防範寒流造成農、漁作物損害，提醒農民水稻育苗場（圃）應選擇避風處或設置防寒（風）牆，冷氣團到來時利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風罩、塑膠布等，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，達到保溫防寒效果。

產發處指出，果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果可實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。

若有養殖虱目魚等不耐寒魚種及吳郭魚、鱸魚、石斑等大宗養殖魚種，均須做好防範措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備，並視養殖物狀況必要時規畫盡早採捕，以減少寒害損失。

新竹市立動物園則表示，為守護動物平安渡過寒流來襲，落實動物福利，動物園啟動抗寒保暖相關措施，包含開啟部分動物內門，讓動物可以自由選擇要外出放風或是待在溫暖的室內取暖，並提供保暖設備，如暖燈、地熱、禦寒被單，讓動物平安度過寒流低溫，落實友善動物目標。

新竹市動保所說明，針對竹市流浪動物安置處所，將增設電暖爐提供保暖禦寒，讓收容的流浪犬貓也能有溫暖的安置環境，也提醒家中有飼養寵物的市民朋友，寒流來襲時須注意溫差過大，寵物容易引發心血管疾病等問題，家中若有高齡或幼年的狗貓建議盡量避免外出活動，毛孩外出時則可考慮加件衣服保暖。

產發處補充，市府已通知各區公所密切注意並宣導相關防範措施，妥善預防以減少災害，後續若有災情出現，農、漁友亦可主動向當地區公所通報，並依農業天然災害查報作業規定辦理。如有相關疑問，可向各區公所經建課洽詢，東區03-5282673、北區03-5350131、香山區03-5308414；或市府產業發展處03-5216121洽詢。