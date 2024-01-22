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雲縣聘「森林王子」張泰山任觀光大使 拚觀光人次破2000萬

  • 中時即時 張朝欣
雲林縣政府22日在縣府舉辦2024「龍耀雲騰」迎新春記者會，聘「森林王子」張泰山（前左六）擔任雲林縣觀光大使，雲林縣長張麗善（前左五）表示2023年雲林觀光人次達1973萬人次史上最多，希望2024年在張泰山代言下，能突破2000萬人次大關。（張朝欣攝）
雲林縣政府22日在縣府舉辦2024「龍耀雲騰」迎新春記者會，聘「森林王子」張泰山（前左六）擔任雲林縣觀光大使，雲林縣長張麗善（前左五）表示2023年雲林觀光人次達1973萬人次史上最多，希望2024年在張泰山代言下，能突破2000萬人次大關。（張朝欣攝）

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雲林縣政府22日在縣府舉辦2024「龍耀雲騰」迎新春記者會，迎接2月8日至14日龍年新春連假到來，在新的一年雙喜臨門，聘「森林王子」張泰山擔任雲林縣觀光大使，另外，2023年雲林觀光人次達1973萬人次史上最多，展望2024在張泰山代言下，觀光人次能更上一層樓突破2000萬人次大關。

味全龍以雲林縣斗六棒球場作為訓練基地，2023年勇奪中華職棒總冠軍，為雲林帶來好彩頭，縣府趁著這波奪冠氣勢，22日邀請味全龍專屬啦啦隊「小龍女」熱舞表演，為2024「龍耀雲騰」迎新春記者會揭開序幕，歡迎全台民眾新春來雲林，從春節一路嗨玩到元宵，感受雲林文化觀光的獨特魅力。

雲林縣長張麗善表示，2024「龍耀雲騰」農曆春節即將到來，感謝「森林王子」張泰山情義相挺，擔任雲林觀光大使，相信在張泰山代言下，會吸引更多人來雲林遊玩。依據交通部觀光署統計，2023年雲林縣觀光人次共計1973萬8556人次，創歷年來最高峰，展現「愈在地愈國際」的雲林新優勢。

張泰山表示，球隊長期在斗六棒球場集訓，充分認識雲林的好山好水，期望藉由觀光大使身分將雲林推廣出去，首要任務是向大家推薦雲林新春期間限定「龍耀雲騰」遊程，包括山區草嶺石壁賞櫻花；平原區虎尾「甜蜜蜜追五分車糖業文化」；海區北港燈會7大主題燈區，龍年新春旅遊來雲林就對了。

縣文觀處長陳璧君強調，雲林文化觀光潛能深厚，5年來獲26座國際獎項與26座國內獎項肯定，展現雲林多元創新與國際化發展，今年「龍耀雲騰」迎新春系列活動中，最讓全台遊客敲碗期待的2024北港燈會，將於2月6日下午5點在北港顏思齊紀念碑圓環啟燈，要讓全台民眾感受不一樣的雲林。

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