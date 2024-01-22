去年公建達成率創16年新高 國發會曝今年目標

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針對整體公共建設計畫，國發會22日指出，去年公共建設經費達6,787億元，達成率更是創下96.21％成績，不僅順利達標（96％），更是創下近16年來最佳表現。展望今年，國發會副主委高仙桂說，目標會維持95％以上。據悉，國發會將於2月將目標報行政院，待陳揆進一步拍板。

國發會於22日第117次委員會議，就整體公共建設計畫112年度執行情形提出報告。國發會指出，112年整體公共建設經費達6,787億元為近16年最高，且各機關提升公共建設執行量能之際，仍須持續面對營建物料價格波動及勞動力供需挑戰，但在國發會、工程會及各部會協力加速推動下，整體公建計畫經費達成率創下96.21％成績，不僅順利達標，更是近16年來最佳表現。

國發會指出，近年公共建設執行績效屢創新高，除了各部會成立公共建設推動會報每月列管追蹤，並按月在國發會委員會議及工程會督導會報協處執行之外，工程會與經濟部、勞動部等相關部會針對營建材料及勞動力供需現況，研提相關因應管控措施，分別對於國內營建物料採源頭控管，維持營造物料量足價穩，並研提充實公共建設營建人力對策，降低缺工風險，以及採行多項措施解決流標問題，對於促使公共建設持續加速推展，貢獻良多。

高仙桂轉達會議主席指示，感謝工程會及各部會的共同努力，請各部會針對計畫推動有功之相關人員從優、從速敘獎，以鼓勵第一線執行同仁的努力付出及辛勞；另針對執行待加強個案計畫，檢討管控計畫執行遭遇困難，研提具體可行的因應對策，必要時儘速依規定提送修正計畫報核，反映計畫推動現況，據以落實管控執行。

展望113年，國發會說，公共建設經費接近112年經費規模，並強調除仍將設定年度經費達成率目標外，更應著重將淨零轉型落實於公共建設計畫，已修正「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，引導公建計畫於提報及審議階段均應納入淨零相關概念，請各部會依前揭要點規定辦理，兼顧公共建設穩健推動及體質調整，以有效提升公共建設執行效能及逐步達成2050淨零排放長期目標。

高仙桂會後補充表示，會以95％作為今年達成率目標的基本值，具體目標則仍在考慮中，但不管是95％還是96％都是高標，過去認為95％就是極限門檻，去年會設定96％，是因為當時景氣不好政府需要加把勁。當然，衝刺目標很重要，但今年的公建目標會放在淨零減碳、改善體質。

高仙桂提到，去年政府完成了高雄環狀捷運、安坑輕軌通車等，都是跟民間攸關的交通建設，不過也發現，去年油電建設佔了3分之1、2,000多億元，顛覆過去認為以交通建設為主的觀念，代表台灣正在做淨零轉型，確保油電穩定供應。

高仙桂也說，今年公建計畫經費跟去年相當，目前是6,649億元，還會加上地方配合款跟相關的保留款修正金額，預期水電設施經費可能會佔大宗。