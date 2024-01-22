台船50年轉型有成 董座坦言：完成兩大不可能任務

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台灣國際造船公司近年力拚轉型，去年起成效顯著。台船董事長鄭文隆今（22）日坦言，去年是最艱辛的1年，但台船做到兩大不可能任務，包括首艘離岸風電工作船「環海翡翠輪」去年交船，另國內外高度矚目的國造潛艦「海鯤軍艦」完成命名暨下水典禮後，現正泊港測試中。

台船統計，截至2023年12月止，台船公司手持訂單總額達925億元，交船期程排至2031年；去年年底至本月中旬，台船啟動增資作業，如今私募第1階段及公募已順利完成，公司實收資本額為127.45億元。

鄭文隆指出，2023年是台船公司成立的50周年，是備極艱辛的1年，但也是邁向多角化營運的關鍵時刻，期間適逢COVID-19疫情、俄烏戰爭及原物料通膨等衝擊，面臨諸多挑戰。

然而，首艘離岸風電工作船「環海翡翠輪」仍能在去年6月30日交船，另國內外高度矚目的國造潛艦「海鯤軍艦」亦隨後於9月28日舉辦命名暨下水典禮，現正泊港測試中，鄭文隆直呼，這兩大「不可能的任務」，台船人做到了！

台船公司主要業務類型涵蓋：商用船舶、國艦國造、海工綠能、石化基建等多角化業務，經多年轉型策略至去年算取得顯著成效，商船占營收比重從早期約90％降至約30％，目前軍艦及公務船占比則大幅提升至約60％。

台船指出，除保有本業船艦業務，台船事業體投入海鯤軍艦與海工事業累積之技術，及鴨子划水爭取石化產業基建決心，將積極爭取國造潛艦後續艦及第3階段區塊風場開發，並擴展石化產業基礎建設業務，同時穩健打造新4大事業版圖，展現強勁營運動能。