這檔AI尖兵奪外資買超冠軍 金融股淪賣超重災區

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【旺得富理財網 王順泉】美股大漲，台股今天延續上周反彈氣勢，再漲133.58點，收17,815.10點，成交量3,956億元。今天外資買超290.69億元，投信買超10.73億元，自營商買超19.44億元，合計3大法人買超320.88億元。

外資大買AI概念股，英業達2.79萬張登買超冠軍，另加碼緯創6,860張、廣達6,183張、欣興5,646張、文曄5,130張、奇鋐4,815張。晶圓代工聯電、台積電各敲進2.5萬張、1.85萬張。

先前遭大砍的高股息ETF，包括00929、0056、00878等，外資今天同步回補，台股ETF龍頭0050也加碼買進。

賣超前10名個股以金融股佔5檔最多，包括台新金、開發金、第一金、玉山金、臺企銀等。

法人表示，美股道瓊、S&P 500、費半指數都改寫歷史新高，那斯達克雖尚未創高，但那斯達克100指數已領先創新高，全球股市的領頭羊展現多頭氣勢，台股也持續上攻。今天盤面以AI股最強勢，緯創、廣達等「舊AI」盤整修正已久，籌碼面沉澱，搭上美國AI股大漲、輝達執行長黃仁勳來台等題材，多檔亮燈漲停。指數距萬8剩不到2百點，短線多方士氣盛，暫不預設高點。

外資今天買超上市個股前10名為：英業達(2356)27,942張、聯電(2303)25,233張、台積電(2330)18,518張、中信金(2891)16,840張、復華台灣科技優息(00929)9,631張、元大高股息(0056)9,137張、亞力(1514)7,890張、國泰永續高股息(00878)7,516張、元大台灣50(0050)7,122張、緯創(3231)6,860張。

外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)26,689張、宏碁(2353)17,368張、長榮航(2618)16,326張、台新金(2887)11,373張、鴻海(2317)8,998張、開發金(2883)8,928張、第一金(2892)5,776張、玉山金(2884)5,557張、臺企銀(2834)4,832張、台泥(1101)4,271張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。