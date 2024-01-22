新四年智慧運輸建設計畫 國發會通過

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國發會22日審議通過交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」（114至117年），總經費54億元，將透過三大目標、五大行動方案，達到六大效益，包含提升智慧運輸相關產業年產值達250億元、降低二氧化碳排放達每年減少碳量10萬公噸、執行綠運輸碳足跡盤查達參與200萬人次等。

國發會22日召開委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報「智慧運輸系統發展建設計畫（114至117年）」，全案將陳報行政院核定。

國發會表示，隨著資通訊技術快速發展，智慧型行動裝置普及、雲端技術、巨量資料及物聯網等科技發展趨勢，交通部於106年啟動「智慧運輸系統發展建設計畫」，第一期計畫期程106-109年、計畫總經費30億元，第二期計畫期程110-113年、計畫總經費42.87億元；為持續導入科技以提升交通安全、順暢與無縫，擴大推動我國智慧運輸發展，以達「政策創新引導產業發展，由產業發展改善生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動力生活」願景，新四年計畫將強化我國智慧運輸系統發展，總經費54億元，其中公共建設計畫經費43.74億元、科技發展計畫經費10.26億元，以擴大推動我國智慧運輸發展。

根據交通部規劃，新四年計畫預期可達到以人為本價值共創（GO SAFE）、科技創新產業升級（GO SMART）、綠色永續智慧淨零（GO GREEN）等三大目標，並在這之下提出五大的行動方案，分別是平權和諧的交通共善、綠色運輸移動服務、智慧路網服務精進、車路聯網技術整備跟數據驅動韌性管理。

而透過本計畫辦理智慧運輸系統發展，預計可服務弱勢使用者次數達每年服務10萬人次、提升路口安全警示涵蓋範圍每年較基期擴大100％、增加智慧路廊數位化升級涵蓋範圍達涵蓋600公里、降低二氧化碳排放達每年減少碳量10萬公噸、執行綠運輸碳足跡盤查達參與200萬人次、提升智慧運輸相關產業年產值達250億元產值等效益。

交通部交通科技及資訊司司長黃新薰說進一步說明，在平權共善部分，將透過新的科技，像感測設備、AI感測器等等，同時透過智慧型手機、手持的設備等，跟各縣政府的交通管理中心做資訊傳遞，並導引交通工程配合，營造高齡長者、行動不便民眾能夠有更安全、更便利通行環境。

在綠色運輸服務方面，黃新薰說，先前跟高雄市政府交通局合作，在高雄打下良好交通行動服務的基礎，後續希望透過該典範，擴散到其他縣市，讓民眾能夠享受無縫式的公共運輸服務，最終達到2050淨零排放。

在智慧路網的部分，黃新薰說，會繼續來輔導各縣市，讓其智慧交通管理中心能夠更為精進，除了一般的號誌控制之外，也能夠對於大型活動或是緊急的事故，做出緊急的救援跟疏散。

針對前瞻車路聯網的部分，黃新薰說，會持續關注美國、歐洲跟日本所訂定的規範跟標準，使淡海新市鎮場域提升到跟國際一致，輔導國內的業者到該場域進行各項產品認證，一旦通過認證，就可以直接到國際市場上，打進國際供應鏈。

最後是打造韌性的數據平台，黃新薰說，交通部現在已有很好的運輸數據流通服務平台，提供停車、事故、觀光等資訊，後續會配合進行淨零轉型，把充電樁的資訊也快速傳進去。