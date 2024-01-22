《國際產業》超級財報周開鑼 台美股市由「它們」定生死

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以重磅級科技股掛帥的美股超級財報周將於本周拉開序幕，操盤關注焦點與相關預測如下：

未來兩周，網飛、德儀、特斯拉、IBM、英特爾、微軟、超微（AMD）、超微、谷歌母公司Alphabet、高通、蘋果、臉書母公司Meta、亞馬遜等重量級科技股將陸續公布「成績單」，不僅將影響美股表現，也將牽動台股走勢。

受晶片股和大型科技股上漲帶動，上周五（1/19）美股標普500指數漲逾1%，終於改寫了歷史收盤高點。上周五費城半導體飆漲4.02%。

分析師表示，如果這幾周發布的業績表現或營運展望無法證明當前股價高漲的合理性，美股便可能失去上漲動能；反之，標普500指數就可能再創佳績。

根據Bloomberg Intelligence彙編的數據，「科技七雄」上季獲利合計估將成長46%，雖然較前一季的成長53%有所放緩，但仍讓標普500指數幾乎所有主要板塊都相形見絀。

UBS Global Wealth Management美洲區投資長Solita Marcelli日前出具報告指出，我們認為有更多公司可能會找到靠人工智慧（AI）生財的方法，投資人將尋找企業如何維持或提高利潤的證據，「我們仍然處於AI故事的第一章回」。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，如果大型科技公司的業績表現令人失望，這對整個市場來說是一大風險，但他也認為任何拋售都不會持續太長時間，因為大型科技股的吸引力不太可能消退，「從長遠來看，投資人仍將關注這些公司，仍將再度被這些公司所吸引，因為它們確實能實現增長、實現經常性收入，且確實具有加速增長的潛力。沒有其他族群能提供這樣的獲利前景」。