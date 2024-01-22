《國際產業》紅海運輸危機擴散 德國化工業首當其衝

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國化工業目前開始感受到紅海運輸延誤，帶給他們的壓力，並警告供應鏈的中斷，將迫使他們減產。

德國的化工行業是該國的第三大產業，僅次於汽車業和工程工業，年銷售額約為2600億歐元(約合2820億美元)。該產業有約3分之1左右的進口是來自歐洲以外地區，主要依賴於亞洲，因此較先感受到衝擊。

在胡塞武裝份子對船隻發動襲擊後，貨運公司已將船隻改道，避開紅海和蘇伊士運河。因此目前包括汽車零件、工程設備、化學品等從亞洲進口的產品，現在都要花更長的時間才能到達歐洲。

儘管德國工業已經習慣了新冠疫情和烏克蘭戰爭帶來的供應中斷，但紅海貿易路線中斷的影響，已逐漸開始顯現，例如特斯拉的柏林工廠成為最大受害者。

化工公司Gechem執行長Martina Nighswonger說：「採購部門現在要付出三倍時間的努力才能獲得一些東西」。

由於運輸延誤，每年銷售額達數億歐元的Gechem減少了洗碗機和潔廁片的產量，因為它無法獲得足夠的檸檬酸三鈉，以及氨基磺酸和檸檬酸原料。

執行長說，公司正在重新評估三班制的實施。他補充稱，運輸擁堵導致的外擴效應，至少會在2024年上半成為一個問題。

特種化學品製造商Evonik說，公司受到「短時間內通知的改道和延誤」影響。它補充說，一些船隻在幾天內改變航向多達3次。

Evonik說，公司試圖透過提前訂購和改用空運，來減輕影響。空運被認為是一種權宜之計，因為一些化學品不允許經由飛機運輸。

德國產業組織VCI在過去一直指出，德國對亞洲的依賴太多，透過紅海運輸的延誤，對原本已經疲弱的產業來說，無異再添加一負擔。

一些化工公司還指出，運輸原材料的油輪到貨時間要多出約14天時間，燃料成本有所上升，這些成本只能部分地轉嫁給消費者。

瓦克化學(Wacker Chemie)為全球約半數的晶片供應多晶矽，該公司也指出價格上漲，但是稱業務迄今尚未受到重大影響。