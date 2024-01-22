《經濟》去年公建達成率、執行數雙創16年高 今年經費規模估持平

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周一召開第117次委員會議，會中由國發會報告112年「整體公共建設計畫」執行情形，112年整體公共建設經費達6787億元為近16年最高，且各機關提升公共建設執行量能之際，仍須持續面對營建物料價格波動及勞動力供需挑戰，但在國發會、工程會及各部會協力加速推動下，整體公建計畫經費達成率創下96.21%成績，順利達標(96%)，為公共建設經費額、達成率、執行數皆創下近16年來最佳表現。

展望113年，公共建設經費接近112年之經費規模，國發會強調除仍將設定年度經費達成率目標外，更應著重將淨零轉型落實於公共建設計畫，本會已修正「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，引導公建計畫於提報及審議階段均應納入淨零相關概念，請各部會依前揭要點規定辦理，兼顧公共建設穩健推動及體質調整，以有效提升公共建設執行效能及逐步達成2050淨零排放之長期目標。

國發會指出，近年公共建設執行績效屢創新高，除了各部會成立公共建設推動會報每月列管追蹤，並按月在國發會委員會議及工程會督導會報協處執行之外，工程會與經濟部、勞動部等相關部會針對營建材料及勞動力供需現況，研提相關因應管控措施，分別對於國內營建物料採源頭控管，維持營造物料量足價穩，並研提充實公共建設營建人力對策，降低缺工風險，以及採行多項措施解決流標問題，對於促使公共建設持續加速推展，貢獻良多。

國發會副主委高仙桂進一步說明，去年整體公共建設中，油電建設占三分之一，即政府力拚確保油電穩定供應，交通上也包含環狀捷運、安坑輕軌等都是與民間相關的重大建設，其他也包含前瞻建設、台商回台建設等。而達到如今成績也確實不容易，面臨缺工、原物料價格高漲等衝擊，政府也積極擴大引進外國勞工，目前達到2萬3058人，也藉由引進自動化解決相關問題；原料價格高漲，政府也透過源頭砂石料源控管、東砂北運等措施。