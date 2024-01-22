豪宅建商有感服務 寵愛住戶 展現品牌實力

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豪宅演變從原本追求硬體規格，轉化為也要求軟服務的提升。從區域特性分析，北中二地結果大不同，台北寸土寸金，黃金地段價值高，所以地段決定豪宅的價值；而台中房產競爭堪稱全台之冠，在相同地段房價也有極大的落差，因為層峰人士更看重品牌價值、規劃設計與經營服務等面向，要具稀有性才有機會獲得青睞。

據觀察，中部豪宅品牌建商有別於多數區域建商於銷售後就結束與住戶間的關係，而是著重會員經營，包括雙橡園開發、由鉅、陸府、龍寶等，活動項目舉凡路跑、節慶活動、音樂會、跨年派對等，不僅大幅拉近雙方距離，品牌能見度更是增值。尤其以「雙橡園式酒店御邸」成功塑造軟服務口碑的雙橡園開發，只要新建案推出或轉售戶釋出，皆能獲得市場廣大肯定的迴響。

雙橡園社區引進頂粵吉品主廚團隊進駐 更有用心的活動策劃團隊，成功擄獲層峰人士青睞

豪宅加上夢幻主廚的組合果然非同凡響，擁有逾35年廚藝底蘊，對料理堅持「一端上桌，就必須是精品」的潮州菜大師賴遠輝行政總主廚，帶領主廚團隊進駐雙橡園式酒店御邸社區，提供一日六餐及頂級桌宴，不對外開放的社區會館，平均每月竟有1500人次的來客數，果然成功征服層峰人士的味蕾。

連續七年舉辦專屬社區跨年派對 今年共凝聚220位住戶一起於頂樓倒數

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，我們舉辦活動都是針對「住戶」，而不是「客戶」。從成立物業公司服務自己住戶開始，已經連續七年舉辦社區專屬的「頂樓跨年party」，讓住戶在自己家跨年也可以很獨特且專屬，有別於其他社區的物業同仁各自下班回家跨年，「雙橡園式酒店御邸」社區則是由社區經理及會館主管帶領秘書和主廚團隊，歷經二個月創意及籌劃，從主題發想、空間佈置、活動研擬、餐酒設計、流程精進，為的只是把住戶當成家人、親友般的款待，今年四個社區共計服務了220位住戶，過程節目精彩連連、氣氛超嗨，讓參與的住戶們深怕報名額滿，直接預約明年的跨年趴，而物業同仁們收拾完已是凌晨三、四點，同仁說，雖然忙碌，但看到住戶臉上開心的笑容及給予的肯定，一切都值得了。

用心為住戶打造儀式感活動 營造身歷其境的氛圍

透過自己的物業團隊貼心服務住戶，不僅要維持日常的服務，每年上百場住戶專屬的主題活動策劃，是雙橡園與深耕的同仁群策群力親自策劃及執行，只要住戶開出預算，他們即可根據預算，盤點好活動需要的人力、菜色、節目流程、器具備品等。曾實際參與過的住戶表示，有次參與秋の祭典活動，當天到達現場，根本是一秒到了日本，在充滿異國情調的花園，彷彿身歷異國街頭，真的不敢置信在自家就能擁有這樣的款待服務，團隊的創意更是令人贊賞。

雙橡園式酒店御邸 X 一膳私廚團隊 強強聯手策劃逾半百場高規格燒烤饗宴

「一膳炭造料理」三炭一火的匠心精神獨特的燒烤技藝、和對食材的極致堅持，炭造出蒲燒鰻魚、創意的椒鹽白燒烤鰻、各式燒烤美味、暖心料理，備受客人的肯定，老顧客持續造訪。

三炭一火、來自職人堅持的精神 成就了「台中最好吃的鰻魚飯」 並受全台百貨店王「台中新光三越」青睞進駐

因此，一膳受到蟬聯第13度全台百貨店王的新光三越台中店邀請進駐，百貨內一膳仍堅持起爐炭造，三大主題：「黃金白燒及經典蒲燒鰻、炭造串燒、手工握佃」。炭造講究紅木、龍眼木及相思木的三炭一火，紅木火苗帶出焰氣，龍眼木恆溫帶來香氣，相思木高溫炙燒。炭造真火引發食材燒烤在味覺上有焦香、燻香與炭香的氣息，搭配低溫發酵的釀造醬汁、與香料提味，風味與層次更勝一籌。

一膳炭造料理，極炙美味的白腹鰻魚及頂級食材 打造令人驚艷的社區燒烤趴

為了讓住戶有更多元的體驗，特別禮聘「一膳炭造料理」，根據住戶的喜好與需求，配合時令，提供尊榮、細緻、客製化的炭造料理，打造了一場又一場匠心獨運的料理盛宴。

無論是社區頂樓的天際線，優雅的大花園、時尚的泳池邊，在欣賞城市燦爛夜景的同時，品味由一膳炭造料理團隊設計的精緻燒烤佳餚，主廚現場展現特殊的炭烤技巧，賦予食材獨特的香氣和口感，讓住戶親眼見證烹飪的藝術，還推出多款精心設計的鰻魚料理，不用去鰻魚飯專賣店，在雙橡園社區策劃的活動，也能吃到地到的現烤鰻魚，為住戶呈現食材原始卻又細緻的極炙體驗，整場燒烤秀不僅融合了美食、環境氛圍和綴滿星空的夢幻體驗，更締造室內、戶外多元的愜意美好，營造極具特色的視覺及味覺料理饗宴。

雙橡園1617樂章廳的私廚料理 向亞洲料理藝術致敬，將「料、煉、形」三種意境融入料理

為住戶帶來獨特、創新且尊榮的體驗，是社區策劃團隊不斷精進的目標。特別邀請一膳料理長粘家榮，將亞洲各國的飲食文化，巧妙地運用「料、煉、形」三種意境融入了料理中，帶住戶品嚐了泰國、日本、中國等亞洲地區不同風味的融合，不用出國就能享受亞洲美食之旅。

更攜手社區主廚共同合作，以創新手法結合經典中菜料理、及日式獨特調味風格，展現出各自深厚且精湛的廚藝烹飪，不僅滿足了住戶的味蕾，更讓住戶享受「炭造料理」X「創意料理」的獨特魅力和膳食良飲的理念。

每次專屬的合作體驗，帶給住戶不只有味蕾的享受，透過餐席期間與廚師們的互動，讓每次的饗宴都能更深入了解每一道菜背後的故事和靈感來源，難得的美食藝術，贏得了一致好評，也延續了雙橡園開發優生活的理念。