台新銀攜手倍力資訊跨業合作 推動中小企業淨零轉型

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為鼓勵國內中小企業重視氣候變遷、減碳及永續發展，台新積極配合政策推動經濟部「低碳智慧納管專案貸款」，協助中小企業低碳化智慧化轉型發展，為強化解決客戶碳焦慮，22日台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真與倍力資訊（6874）董事長許金隆代表雙方共同簽署合作意向書，未來將結合雙方優勢提供中小企業轉型所需資金及碳管理服務，齊心協力聯手推動中小企業淨零轉型。

林淑真表示，中小企業在淨零轉型路上面對許多挑戰，特別是取得資金方面，台新銀行積極配合推動「低碳智慧納管專案貸款」，提供朝智慧及低碳化轉型中小企業利率最高2.095％、額度最高3,500萬元貸款，並可搭配中小信保基金間接保證，送保成數最低8成、保證手續費0.1％，還可申請政府補貼利息一家企業最高一年金額約55萬。

另，台新銀行透過「SME綠色金融服務平台」的數位服務，協助中小企業從申請到核貸、端到端流程全面自動化，減少融資過程產生的碳排放，加速申貸審核流程，中小企業得以快速取得資金，投入綠色數位轉型、採購或更換節能設備、發展綠色技術及綠色能源使用。

許金隆表示，本次邀請台新銀行參與倍力資訊組織之「ESG 永續行動生態圈」，並合作推動中小企業淨零轉型，倍力資訊推出之「碳管家」碳盤查系統已榮獲國內外多項獎項肯定，獲頒ASOCIO（亞太資訊服務業組織–亞太地區最大的資訊科技服務產業組織）2023軟體競賽之ESG 獎項及2023永續創新金恆獎-淨零雙軸轉型 MVP 等，其碳盤查、碳足跡系統提供靈活自訂活動數據收集表單及計算底稿資訊，優化第三方查證及確信程序，一次盤查可產製不同利害關係人所需之申報規範報告書，節省企業內部處理時間及提升資料重用性，協助企業達成法遵面與供應鏈端對於碳盤查與碳足跡的要求。藉由合作夥伴在不同領域的優勢，協助企業達成淨零碳排的永續目標。

台新銀表示，致力成為永續推動上的典範，將持續聚焦於淨零轉型的永續金融，致力協助推動中小企業減碳，為台灣2050年淨零碳排放目標而努力。