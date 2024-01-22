《基金》搶賺紅包行情 抱緊半導體ETF衝一波

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【時報記者任珮云台北報導】繼台積電(2330)扮台股救世主，帶領上周五費半衝上歷史新高後，下周還有1/31聯發科(2454)、2/1日月光投控(3711)、及2/2創意(3443)等重量級半導體法說開跑，投信法人表示，台股農曆年前有機會衝上萬八，台股最強概念股首推半導體，重量級個股將重返「有基之彈」，建議投資人可以佈局半導體ETF，選擇農曆年前抱緊，衝一波到年後賺取龍年紅包行情。

看好AI成長需求，加上台積電法說會報喜，根據統計，近3個月來，台股原型ETF含息報酬率排行，以科技類型，尤其是半導體ETF績效表現最搶眼，包括新光臺灣半導體30 (00904)、中信關鍵半導體(00891)兩檔，近3個月含息報酬率均突破14%以上，分別為14.24%及14.37%，表現最好的，則是富邦臺灣中小ETF(00733)，近3個月含息報酬率達14.55%。

至於月配台股科技ETF為代表的復華台灣科技優息(00929)，近3個月含息報酬率亦達13.56%，相對同期間加權報酬指數則上漲8.61%，顯示近期台股資金重返電子科技類股，特別是半導體類股表現突出，由於近期IC設計、IP族群表現強勢，加上台積電預估2024年營收重返成長，市場也紛紛看好半導體其他重量級指標股後市表現，台股資金正錢進半導體相關類股押寶。

新光投信量化投資部協理袁永騰認為，近期美股輝達、微軟股價頻創新高，使得AI股成為近期台股交投重心，其他台廠相關供應鏈中，包括晶圓代工、IC設計、IP矽智財等指標股近期股價表現強勢，未來有機會成為台股多頭火種，尤其是18日台積電法說會釋出大利多，指出因AI需求大好，今年台積電營收將逐季成長，對半導體產業來說，除記憶體外，2024整年將成長10%以上，而晶圓代工產業更將成長20%以上，等於說半導體產業正式走出谷底期，準備迎向下一波高峰。

緊接下周起，1/31聯發科法說登場，2/1日月光、及2/2創意法說也陸續召開，新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，半導體大型IC製造、IC封測績優股掌握先進製程封裝，具技術領先優勢；另外，大型IC設計、IP矽智財等千金股，又獨享全球ASIC(客製化晶片)領域商機，預估2024年半導體大型績優股後勁強，建議一般投資人想參與半導體景氣復甦行情，可直接抱半導體市值型ETF過年，把握今、明兩年半導體產業新成長周期，掌握2024年由AI帶動的成長趨勢財。