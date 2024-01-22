「產業分析師資格認證」培育產業分析達人 台北春季班1月底前報名享優惠

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面臨全球產業經營環境變化快速且劇烈，為擬訂有效競爭策略，產業分析被視為重要工具與手法，為培育產業分析達人，工研院開辦「2024產業分析師資格認證台北春季班」，3月23日至7月20日於工研院台北學習中心開課，產業學習網會員於1月底前線上報名享優惠，即日起可報名至3月15日止。

該課程特別力邀台灣亞太產業分析專業協進會APIAA創會理事長史欽泰專題講授，並搭配工研院產業科技國際策略發展所ISTI組成最專業產業分析團隊，針對台灣未來發展趨勢，從社會、技術、經濟、環境、政策等面向剖析，同時亦強化實戰效果，結合產業趨勢輔導課程實作，邀請企業界人士分享實務案例，協助學員短期內建立產業市場敏銳度及規劃分析能力。

另外搭配台灣產業權威智庫工研院ISTI線上研討會實錄模組，觀摩資深ISTI分析師群簡報策略與表達技巧，增加產業領域知識，每人90,000元，涵蓋100小時實體課程及線上學習；產業學習網會員於1月31日前線上報名完成繳費，優惠價每人81,000元；三人以上同行或法人團體線上報名優惠價每人76,500元，並贈送Future Freezone LX零負重包、產業學院20周年紀念玻璃杯。

歡迎新興產業中階主管或有志成為專業產業分析達人踴躍報名，自3月23日至7月20日止，上課時數總計120小時，預計學員35名，人數有限報名從速。上課地點：工研院台北學習中心（台北市大安區復興南路二段237號4樓）

認證規定可查詢APIAA網站：http://www.apiaa.org.tw/

報名可透過：https://college.itri.org.tw/edm/D1/007/13/edm.html或洽詢：(02)2370-1111#312、Mail：[email protected]謝小姐。