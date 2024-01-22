賴昇楷｜「紅包行情」留意6檔潛力股

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上周選後不確定性消除，原本預期開始為第一季傳統「紅包行情」暖身，無奈兩岸地緣政治風險卻是明顯升溫（中國可能終止ECFA甚至啟動貿易戰），加上期貨遭到壓低結算、南北韓緊張態勢升級、紅海危機越演越烈等不利因素夾擊，導致外資大舉撤出台股一度造成股匯雙殺。

然而1/17（三）當大盤殺破季線時卻見幾個好現象，包括：（1）指數跌點與外資賣超並不相稱；（2）次月期指價差反而天天轉強；（3）國際局勢同樣利空連連，偏偏金價、油價反應都不大，美股姿態也偏高；（4）政府各大部會全部動起來，央行進場穩匯、官股行庫進場護盤、金管會出面喊話。因此估計外資出逃賣壓和內資護盤力量經過充分換手後，台股會有補漲機會。

隨後台積電（2330）法說會報佳音，帶動大盤1/19狂噴453點爆出4,232億攻擊量重上所有均線，周Ｋ棒也豬羊變色由黑翻紅，不愧護國神山之名成為台股救世主，雖然資金排擠效應使得櫃買指數沒能站上五日線、十日線，不過今天立馬跟進重上所有均線並暗示內資正式歸隊，故仍看好台股將有「紅包行情」且520總統就職前也會盡力營造多頭格局，可留意6檔潛力股：

1.愛普：全球非標準型記憶體IC設計領導廠商，自研的晶圓堆疊（WoW）先進封裝技術搭載的超高頻寬記憶體（VHM）與CoWoS主要搭載的高頻寬記憶體（HBM）相比，傳輸速度快超過10倍&功耗降低超過9成，WoW技術與VHM在AI浪潮中更具競爭力，將在2025年貢獻大量營收。

2.智原：（1）預期今年IP及NRE（委託設計）營收將續創新高，加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲，有助今年量產業績。（2）去年下半年先進封裝已接到數個專案，今年有望轉進量產，加上先進製程與加入Arm生態系發酵下，相關效益今年將陸續顯現。

3.安格：多媒體數位視訊轉換（VGA、HDMI、DisplayPort、Type-C）應用IC設計廠，終端應用於NB、平板電腦、智慧手機、顯示器等外接裝置。去年12月營收0.44億，年增190％，營收連續第5個月年增，營運谷底翻揚。今年消費性電子需求回升，營收成長可期。

4.訊芯-KY：越南北江廠量產、手機市況回溫及掌握多家800G光收發模組代工大訂單，今年公司營運將成長10％以上。AI帶動資料中心高速傳輸需求，在進入800G規格後，CPO（共同封裝光學元件）已成不可或缺的技術，與「博通」結盟開發的CPO產品已經進入送樣階段，明年可望放量貢獻營收。

5.萬潤：已切入台積電InFO、CoWoS封裝製程供應鏈，主要供貨點膠機、自動光學檢測、植散熱片壓合機等，並供應日月光等封測廠相關設備。AI應用帶動先進封裝製程強勁需求，台積電積極擴充CoWoS產能（含蓋新廠），萬潤2024年最大成長動能來自先進封裝領域。

6.旺矽：半導體測試介面及設備廠，去年前三季EPS為11元，去年12月8.35億（月增22％）、Q4、全年營收皆創新高。今年Q1營收將降溫，不過AI、HPC相關客戶訂單續強，MEMS探針卡已切入手機AP領域，今年高階探針卡維持強勁接單動能，全年營運將續創新高。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。