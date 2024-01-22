強化智財權管理 中聯資連2年獲TIPS A級檢驗證書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中聯資源公司（以下簡稱：中聯資源）為強化公司智慧財產權管理，於2022年導入「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，以下簡稱：TIPS），同年首次申請即通過TIPS A級驗證。中聯資源2023年將所建立的智財管理系統實際運行，完善各項生產及資源化技術開發之智財取得、保護、維護及管理，2023年接受資策會審查後再獲肯定，取得A級驗證證書，並於22日由經濟部產業發展署署長連錦漳頒發予總經理黃祥亞。

台灣再生資材種類多元，中聯資源身為綠色環保產業的一員，除了主要生產爐石粉、高爐水泥及轉爐石級配料等資源性產品外，也順應2050碳中和趨勢及挑戰，積極開發低碳及循環材料技術。為確保相關資源化加工及處理技術從初始概念形成開始，包括各個開發歷程，終至技術成果的產出皆能完善管理，中聯資源自前年導入TIPS後即盤點、檢討及持續優化現有智財管理制度，以達成強化及厚植研發量能之目標，並於2022年首次申請即獲得TIPS A級驗證證書。

中聯資源主要核心競爭力來自低碳之爐石粉及高爐水泥、轉爐石資源化及資源再生等專業技術能力，每年定期召開專利提案會議，將公司研發項目向智財局提出專利申請，迄今累積的領證專利數多達40件以上。此外，中聯資源自導入TIPS後，也於公司內部全面展開智財教育訓練，不但強化公司同仁在智財領域方面的專業知識，也將智財相關規定及正確觀念深植於員工內心，期許全體員工齊心協力共同維護公司智財權益。中聯資源落實TIPS制度的成果，於2023年接受資策會審查後再次獲得肯定，連續2年獲得A級驗證證書。

中聯資源以「致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業」為願景，並以「研發低碳材料 強化成本管控」為經營方針，連續兩年通過TIPS A級驗證審查，充分顯示中聯資源已建構完善的智財管理系統。展望未來，基於中鋼集團「沒有最好，只有更好」的經營理念與TIPS所具備的持續改善精神，中聯資源將秉持著「誠信、尊重、永續」的核心價值，就公司各項資源化開發技術落實管理作為，做好風險管控，厚實公司智慧財產，打造永續經營的穩固基石。