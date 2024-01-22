旺旺友聯等產險：預告罷工發出前完成投保旅綜險 都有保障

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長榮機師22日已取得合理罷工權，目前投保旅行不便險保障是否影響，旺旺友聯、富邦產險都表示，在發出預告確切罷工時間前只要完成投保之保戶，都不受不保事項之約束。

旺旺友聯產險表示，以最可能受影響的班機延誤為例，訂立契約時，罷工已宣布或已發生者為不保事項，另長榮工會已承諾將在正式啟動前24小時預告，簡言之，在此預告發出前已完成投保之保戶，不受不保事項之約束。

富邦產險也說，關於長榮機師獲得罷工權，恐醞釀罷工，民眾須注意，若在已宣布或已發生罷工事件後才向富邦產險公司投保旅行不便險，則不在理賠範圍，換言之，民眾若已確定旅遊行程，建議盡早投保方能降低該風險導致之損害。

另以常見的「班機延誤險」為例，民眾不限是否出國，若於罷工事件已宣布或發生前完成投保者，因罷工事件造成預定搭乘的班機延誤或取消，仍搭乘「原訂」班機或改搭「其他」班機，因此延誤達四小時以上者，將依保單約定給付保險金，另提醒申請理賠時，須檢附公共交通工具業者出具之罷工事故證明及班機延誤取消證明方可理賠。

若還未出國，以「旅程取消險」為例，民眾若於罷工事件已宣布或發生前完成投保者，於預定海外旅程開始前七日至海外旅行期間開始前，因預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，導致所預定搭乘之班次取消或延誤達二十四小時而必須取消預定的全部旅程，保險公司將對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券之費用，依保單約定給付保險金。

另外若已出國並在海外旅程中，以「旅程更改險」為例，民眾若於罷工事件已宣布或發生前完成投保者，於海外旅行期間內因預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，該罷工事件導致須進行旅程更改因而所增加之交通或住宿費用，依保單約定給付保險金。

換言之，只要長榮航空還未下式公告罷工時間前，向旺旺友聯、富邦產險完成投保都有受到保障。