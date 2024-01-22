台中七期走精品路線 50坪內炙手可熱

台中房市因為七期、水湳、單元二、中科、十四期多緊鄰市中心的蛋黃重劃區，延續去年建商高價搶地、眾案齊發的熱度，2024大選過後預售交易持續發燙，成交價屢創新高。新案量最多的水湳經貿，豐邑建設預售新案高樓層創下實登95萬新高，單元二亦有預售頂樓戶成交87.9萬。開發高度飽和的七期去年10月登場的「遠雄琉蘊」11月初23樓戶出現87.3萬實登成交紀錄，是七期預售市場之冠，隨高樓層預計在春節前夕開盤，市場預估還有望朝9字頭攻頂。

為什麼「遠雄琉蘊」規劃34樓，光靠中樓層23樓就創下七期預售最高價？遠雄房地產行銷經理林建邦分析，台中各鄰近市中心的新興蛋黃重劃區大量推案，迅速堆疊價格上竄，但七期「蛋黃中的蛋黃」的「指標地位」仍不可撼動，市府、百貨、A辦、歌劇院和秋紅谷匯聚出來的「台中信義計畫區」地段價值，與成熟的國際商圈精緻生活，是其他地方無法取代的，台中置產人的圓夢指標區域地位不墜。

加上近年七期整體機能逐漸完熟，又具身分象徵性，自然吸引不少具有國際視野與經驗的新世代企業主、接班世代與跨國企業高管的關注，且由於世代人口遞減、及中部豪宅客群手中已不缺大坪數，像「遠雄琉蘊」這類設計突出、且罕見在45坪以內的精品式住宅，還擁有七期豪宅中都罕見的「27層樓高無邊際泳池」亮點規劃，一登場就搭上這波「買精不買大」的台中高端預售市場趨勢。

今年除了銷售中的「遠雄琉蘊」外，麗辰片片山閑、寶璽天贊也預計在上半年陸續進場，搭配去年底新開幕的商辦、百貨與旅館等重大投資案多箭齊發助攻，齊力做多，將為七期挹注強勁補漲動能。百貨部分，去年12月市政路上的「誠品生活480」開幕試營運，去年11月日本連鎖零售百貨「唐吉訶德」進駐七期老虎城購物中心，還有市政路與惠中路口的「豐生活」，捷運市政府站（G9-1）聯開案規劃有環球購物中心；商辦部分，則有聯聚、冠德、豐邑、興富發、允將建設等建商推出約10個指標案。高端精品旅館在七期的佈局也出水面，萬豪集團最頂奢的「JW Marriot」將進駐台中商銀企業總部「台中之鑽」，凱悅旗下精品酒店「Andaz安達仕」，及長榮桂冠酒店最新文旅品牌，也都將陸續進駐七期。

七期生活圈成熟度、素地稀缺下千坪基地推案的稀有性以保值性，七期最近一次土地成交紀錄是2022年10的惠民段88地號及惠國段的91地號，逾一年都再無釋出與成交，顯見珍稀性。七期仍是台中房市的金字招牌，再搭配地段佳、品牌大、產品力強的中小坪坪數個案，預售普遍坐8望9，不少自用型置產客看準七期可開發素地稀少，稀缺效應持續發酵下，搶攻抗跌保值性佳、流通性高的「中小坪」預售產品。