37％長榮航機師贊成 罷工影響可控度受關注

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機師工會於今（22）日上午9點進行長榮航空（2618）機師罷工投票的開票，全體會員達65％同意發動罷工，正式取得合法罷工權，不過參加此次投票的長榮航空機師有640人，543人同意罷工，僅占長榮航空機師總人數 1,460人的37％，其餘贊成罷工的為華航、星宇航空的機師，若機師罷工，是否影響程度可以控制，值得關注。

機師工會也說，預計春節前後啟動罷工規劃，但會在24小時前提前預告。

機師工會罷工投票結果

機師工會表示，長榮分會會員中屬於長程機隊，即往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機的飛行員比例相對高達75％。

倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。

特別值得關注的是，參與投票的結構。目前機師工會的會員屬於長榮航機師有640人，543人贊成罷工，華航、星宇航空機師有738人，357人贊成罷工，合計900人贊成罷工，占1,378人的65％，因此取得合法罷工權。

不過贊成罷工的長榮航空機師有543人，占長榮航空機師總人數1,460人的37％，若協商破局正式罷工，罷工影響程度是否可控值得關注。

由於春節即將到來，交通部表示，勞動局24日會再安排雙方進行協商。