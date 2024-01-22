《經濟》智慧運輸發展3期 經費54億元

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周一召開委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報之「智慧運輸系統發展建設計畫(114-117年)」，全案將陳報行政院核定，預期可達到以人為本價值共創(GO SAFE)、科技創新產業升級(GO SMART)、綠色永續智慧淨零(GO GREEN)等效益。強化我國智慧運輸系統發展，本計畫第3期總經費54億元，其中公共建設計畫經費43.74億元、科技發展計畫經費10.26億元。

國發會表示，隨著資通訊技術快速發展，智慧型行動裝置普及、雲端技術、巨量資料及物聯網等科技發展趨勢，交通部於106年啟動「智慧運輸系統發展建設計畫」，第1期計畫期程106-109年、計畫總經費30億元，第2期計畫期程110-113年、計畫總經費42.87億元；為持續導入科技以提升交通安全、順暢與無縫，擴大推動我國智慧運輸發展，以達「政策創新引導產業發展，由產業發展改善生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動力生活」之願景，爰交通部擬具本計畫(114至117年)，強化我國智慧運輸系統發展，總經費54億元，其中公共建設計畫經費43.74億元、科技發展計畫經費10.26億元，以擴大推動我國智慧運輸發展。

國發會進一步說明，透過本計畫辦理智慧運輸系統發展，可服務弱勢使用者次數達每年服務10萬人次、提升路口安全警示涵蓋範圍每年較基期擴大100%、增加智慧路廊數位化升級涵蓋範圍達涵蓋600公里、降低二氧化碳排放達每年減少碳量10萬公噸、執行綠運輸碳足跡盤查達參與200萬人次、提升智慧運輸相關產業年產值達250億元產值等效益，藉由中央與地方攜手民間，強化交通產業合作以提供幸福與永續智慧運輸。

交通部司長黃新薰也補充說明，台灣各地交通需求不同，數位能力也不一樣，過往兩期以來持續因地制宜，對六都交通會有較多期許，但其他縣市資源同樣到位。