第七屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會 2月6日盛大舉辦

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台股元月行情漲勢兇猛，在AI族群領銜帶動下，今(22)日收盤指數達17815.1，成交量高達3956.45億。包括AI伺服器滑軌大廠川湖躍升千金股，電子五哥廣達、緯創、英業達表現搶眼，台積電股價站穩600元大關，更已是亞洲市值最高的公司。

輝達共同創辦人黃仁勳再次來台進行夜市巡禮，也正值輝達股價創下歷史新高，市值挑戰1.5兆美元的好光景。在輝達與AMD帶動下，包括晶圓代工先進製程滿載，以及AI伺服器出貨暢旺，都造就台股開出紅盤，準備飛越一萬八千點關卡。

以台積電來說，即將在今年六月卸任的董事長劉德音，18日法說會上，暢談全年營收成長將超過兩成的樂觀財測，讓台積電股價重返600元，不僅讓金主大戶笑開懷，零股小散戶也雨露均霑，確實為劉德音的下台身影留下佳話。

台積電創辦人張忠謀於2018年退休時，市值為1600億美金，雖已大幅領先張忠謀老東家德州儀器的710億美金，但近六年台積電市值一再翻倍，站穩5000億美元大關。

即將一人身兼台積電董事長、總裁、執行長的魏哲家，未來在「完全執政」的新階段中，AI將是火力最旺的成長引擎。台積電的AI晶片銷售金額，近年已達五成的高速成長，預估到2027年時，台積電總營收的17-19％，將來自AI先進製程晶片。

麥肯錫全球研究院預估，2030年AI產值將高達13兆美元，初估每年為全球GDP成長率貢獻1.2%。至於Verified Market Research的研究則指出，同樣到了2030年，AI晶片的需求將創造3090億美元的年產值，而2021年僅為100億美元，看得出來，在全球人工智慧正式進入軍備競賽後，已是台灣高科技與半導體產業的春燕。

根據「台灣AI行動方案2.0」的目標，2023至2026年台灣AI的軟硬體產值將增加超過2500億元，AI晶片特定領域市占全球前三，看得出來，台灣已經準備成為「人工智慧島」。

至於美國方舟投資的估計，AI最大商機仍是軟體不是硬體！AI硬體每賣出一美元，AI軟體與網路服務就可以賣出8到21美元，這可以看得出「由軟帶硬」的十倍速成長商機。

關鍵在於，台灣的人工智慧產業發展，未來能否順利「軟硬融合」？第七屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在2月6日於台北喜來登大飯店舉辦，已確認蒞臨分享的海內外產官學研領袖，包括Animoca Brands聯合創辦人Yat Siu、財團法人商業發展研究院董事長許添財、台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶、國家通訊傳播委員會前主任委員詹婷怡、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、Synopsys全球副總裁暨台灣新思董事長李明哲、鴻海研究院執行長李維斌、Kneron創辦人暨執行長劉峻誠、AIPLUX睿加科技創辦人暨執行長吳鵬君、戰國策傳播集團創辦人吳春城、Vpon威朋大數據創辦人暨執行長吳詣泓、博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣大學法律系副教授楊岳平、比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇、臺灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授葛如鈞、鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長蕭滙宗、ZONE Wallet創辦人暨執行長王仕杰、匯智安全科技總經理鄭嘉信、EY安永管理顧問股份有限公司總經理萬幼筠、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、幣託共同創辦人暨執行長鄭光泰、Rybit創辦人暨執行長賴永純、HOYA BIT創辦人暨執行長彭云嫻、今周刊顧問林宏文、The Z Institute 創辦人李婷婷，都將共襄盛舉。

由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技發起與主辦，財團法人商業發展研究院、台灣玉山科技協會、SEMI國際半導體產業協會、台灣金融科技協會、比特幣及虛擬通貨發展協會、中華民國數位金融交易暨資料保護協會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會、台灣區塊鏈大學聯盟擔任協辦單位，正式邁入第七屆的《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，是台灣首創結合AI與Blockchain領域議題的最高規格峰會。持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考活動通報名官網。