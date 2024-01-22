穿毛衣的電車！ 西拉雅號彩繪列車亮相

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SIRAYA西拉雅號彩繪列車被鐵道迷喻為是「穿毛衣的電車」，今（22）日正式亮相登場，預計從明天開始至4月30日止，行駛於嘉義-屏東區間，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣，車廂內海報框呈現交通部觀光署南部國家風景區的特色景點。2月份還將配合「台灣燈會在台南」活動，預估可帶動一波觀光潮。

台灣鐵路股份有限公司與觀光署聯手打造「SIRAYA西拉雅號彩繪列車」，今上午在台鐵樹林車站亮相，台鐵公司董事長杜微、觀光署長周永暉等人出席宣傳記者會。SIRAYA西拉雅號採用EMU 800型電聯車，總座位數352個，設有優先席88位、一般座位264個，旅客可持電子票證搭乘。列車行駛於嘉義-屏東區間，沿途經過多個景區。

SIRAYA西拉雅號是藝術家兼台南400年識別系統設計師AKIBO李明道老師設計，他提出在寒冷的春天給列車穿上毛衣的構想。首次採用數位3D編織技術創作，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣，還有西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等南部6個國家風景區內特色景點的呈現。

觀光署長周永暉表示，SIRAYA西拉雅號列車是去年剛組改的觀光署與今年剛掛牌的台鐵公司首次合作，特別是觀光署西拉雅國家風景區管理處遷到官田地區，歡迎民眾踴躍搭乘西拉雅號到台南參加2024 的台灣燈會。

台鐵公司董事長杜微表示，1月23日至2月29 日台灣燈會期間，台鐵公司推出西拉雅鐵道便當，於台鐵台南、高雄、新左營台鐵便當店及高鐵台南、左營高鐵台鐵便當店販售，以微辣開胃的紐澳良雞腿排為主菜，副菜特別結合台南、嘉義、高雄在地特色食材，採用小米的白飯以及破布子等風味料理。