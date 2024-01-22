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準備開搶！南投45戶青宅申購年齡下修至18歲 6月公開抽籤

  • 中時即時 楊靜茹
南投市文化路第1期青年住宅興建45戶，包括3房及4房房型，售價約700萬元至900萬元不等。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）
南投市文化路第1期青年住宅興建45戶，包括3房及4房房型，售價約700萬元至900萬元不等。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

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南投縣座落南投市文化路的第1期青年住宅即將完工，縣府建設處22日在縣務會議中報告，有關《南投縣青年住宅出售辦法》 已修正完善，申購人年齡從20歲下修至18歲，1月底上網公告。南投縣長許淑華說，公告期後受理申購登記，最快將在6月公開抽籤。

許淑華表示，南投市文化路青年住宅第1期興建45戶，包括3房及4房房型，含公設、停車位等設施，坪數各為35坪和43坪，售價約700萬元至900萬元不等，較市價便宜，有關《南投縣青年住宅出售辦法》經修正並通過，1月底上網公告，請關注縣府官網，將提供懶人包方便有意申購民眾查詢。

南投縣政府指出，《南投縣青宅出售辦法》中依《民法》將申購人年齡從20歲下修至18歲，但不得超過45歲；另外為了避免中籤承購人不當私下利益交換，增訂「公開抽籤階段不得再變更承購人」，並應於期限內至縣府確認身分及承購意願，逾期喪失資格。

許淑華強調，南投縣第1期青宅有部分將提供給縣內傑出運動員、弱勢戶等給予相關保障，也希望能提供給青年縣民有更好的居住選擇，有興趣申購民眾可以至縣府官方網站查詢相關申購資訊，或直接打電話至縣府建設處詢問。

建設處說，《南投縣青宅出售辦法》先公告1個月，公告期後，再受理民眾申購，受理期間約1個月，後續進入資格審查階段，預計今年6月針對符合承購資格者進行公開抽籤作業。

另外去年8月卡努風災重創仁愛鄉，部分受災戶因住家全毀，經縣府媒合安置在埔里鎮的北梅社區社會住宅，其中有5戶受災戶希望能就地定居，許淑華表示，縣務會議22日已經修正通過埔里北梅社區社宅的讓售辦法，將比照921讓售辦法供受災戶承購平價宅，待南投縣議會通過後，將提供受災戶申購。

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