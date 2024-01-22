花旗最新「全球創新挑戰」 提供2,500萬美元解決無家者議題

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花旗基金會17日公布第二屆「全球創新挑戰」的徵件邀請，目的在協助擴大全球非營利組織的影響力，以求解決一些最為迫切的社會問題，今年的全球創新挑戰將提供50個非營利組織共2,500萬美元的經費，支持其以創新方式，解決無家者的問題。

居住問題深受全球關注，聯合國估計全球約有1.5億人無家可歸，花旗認為可合理負擔且穩定安全的住宅，是促進個人、家庭和社區經濟及社會福祉的關鍵要素，花旗基金會執行長暨花旗集團社區投資發展總監Brandee McHale表示，如今世界各地許多社區的無家人數逐漸攀升，各地呈現的狀況皆有不同，這一切都需要與眾不同的解決方案加以因應。藉由今年全球創新挑戰，透過公益資金的配置，我們協助激發、落實可解決無家者所面臨的困境的創新方手法，同時帶動全球人類生活的持續轉變。

最新推出的全球創新挑戰，根基於花旗集團和花旗基金會長期耕耘於「居住安全」的成果，包括：

一、花旗連續13年經公認為最佳可負擔住宅貸款機構，並協助美國各地的可負擔住宅開發商，收購、建造、改建和再融資多戶型可負擔住宅。

二、2020～2022年間，花旗在全世界投入融資及推動可負擔住宅的金額，總計達到302億美元，其中包括獲得綠建築認證的可負擔住宅專案。

三、花旗集團的影響力基金針對在市面上推出居住解決方案的部分新創企業進行投資，例如Pallet、PadSplit、Jetty和ICON。

四、2021年，花旗宣布推出一兆美元社會融資債券，支持全球新興市場的社會基礎發展，包括推動可負擔住宅。

五、花旗基金會在美國推動「社區進步推手（Community Progress Markets）」倡議，支持非營利組織致力於提高可負擔住宅的可及性，以及為高風險青少年提供安全住處等。

花旗基金會第二屆全球創新挑戰，報名為即日起至2月13日23：59止，本次活動相關訊息或資格、地區限制，請至花旗基金會網站：www.citifoundation.com／rfp