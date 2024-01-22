央行龍年套幣超夯！ 臨櫃開賣不到2小時全數完售

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金龍年套幣夯到爆！中央銀行2024龍年套幣22日開放臨櫃購買，一早就吸引上百民眾赴台銀總行搶購，睽違數年再現排隊盛況，民眾最早甚至在清晨4時就前往排隊。央行發行局局長鄧延達表示，龍年套幣於上午9點開賣，短短1小時半時間，上午10點30分左右就已全數售罄。

央行自1993年起每年發行生肖套幣，今年為第三輪第八套的「甲辰龍年生肖紀念套幣」，維持9萬套發行量，但是反映銀價上升，每套定價提高為1,900元，由於國人超愛龍年生肖，今年不論網路預購、臨櫃發售均秒殺，即使今年漲100元，也不減搶購熱情，為第三輪發行以來罕見買氣。

央行先於1月8日上午10點開放網路預購，當天不到1小時官網就當機，總共4.5萬套半天內就秒殺，22日開放民眾到台銀各分行臨櫃排隊購買，4.5萬套同樣也在中午前即售罄。

台銀董事長呂桔誠一早也赴現場坐鎮，他表示，龍年套幣熱銷，今年臨櫃由往年2個櫃台加開至4個，讓購買流程更順暢。在現場實地觀察，台銀總行一早出現排隊人潮，排隊人數約150人。

有別於以往生肖套幣降溫、甚至賣不完，今年龍年套幣展現強勁的魅力，外界央行第三輪生肖套幣已經進入最後4年，是否會繼續發行第四輪？鄧延達表示，內部還在討論中，尚未定案，也期待各界給予建議。

回顧過去央行龍年套幣，同樣都吸引民眾瘋搶熱潮，前一次為2012年第二輪龍年套幣，售價反映成本漲為2,000元，為有史以來最高售價，當年開賣不到2小時即完售，甚至還曾有「黑衣人」搶購、錢幣社派工讀生排隊等亂象；而今年龍年套幣買氣同樣大爆發，甚至網路轉手價已喊到萬元以上，錢幣收藏業者認為，買到套幣想轉售，轉手增值空間可期待。