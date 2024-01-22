前往主要內容
工商時報LOGO

資產傳承如何規劃？壽險業推這張保單解決三大痛點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據行政院主計總處資料顯示，2021年底家庭部門平均每戶淨值為1,359萬元，較前一年度增加101萬元；財政部2021年綜合所得稅統計資料則表明國內適用40％所得稅率、所得淨額達1,000萬以上有8,643戶，較前一年度增加1,855戶。國人平均財富逐年成長，但資產財務規劃是否跟上，尤其是高資產或高所得家庭面對財務風險及資產傳承問題該如何提早規劃？元大人壽表示，可善用保險特性來因應。

高資產或高所得家庭可能面臨三大風險而引發資產傳承問題。首先是子孫多，為了不動產難以切割、財產分配不均、是否有能力繳稅等問題可能導致家庭失和；其次是資產大，遺產總額墊高、子孫繳稅壓力大、需注意稅務條件變動；最後是時間少，若愈高齡才開始規劃保障，可能面臨保障倍數效益減弱、健康狀況變化、可買的保險變少等限制。

「元大人壽傳利美美元利率變動型終身壽險(QS)」擁有三大特色，可以解決資產傳承的三痛點。此保單為6年期繳並以美元計價，有利於資產多元配置，透過壽險保障倍數可以為下一代預留稅源，傳承更周延；身故保險金擁有支配權，可指定受益人，選擇一次或分期領，達到妥適分配效果；資產無需先移轉，傳承規劃具彈性。

以50歲的元先生投保「元大人壽傳利美美元利率變動型終身壽險(QS)」為例，保險金額250萬美元，繳費期間6年，年繳保險費252,500美元，符合高保費1.5％折扣，並選擇自動轉帳再享有1％折扣，折扣後年繳保險費246,250美元，增值回饋分享金選擇增額繳清保險方式增加保險金額，若各年度宣告利率為3.85％的情況下，被保險人保險年齡達90歲，保障可達459萬美元，累積愈久保險金額愈高，若有資金需求，亦可彈性運用。

高資產或高所得家庭更需要高保障，元大人壽提醒民眾，提早規劃，不讓突發風險讓傳承措手不及；做好資產配置，降低家人紛爭，用自己想要的方式照顧家人；預留稅源，不要讓資產成為下一代的負擔。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 這項補貼本月開始至6月底 40歲粉領族每月領到7,900元 金額最高上看5.5萬

  2. 選後不演了！缺電漲價概念股超夯「誰是下個華城？」

  3. 面板雙虎有轉機？法人為何大買群創

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。