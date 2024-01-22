《金融》新鈔兌換2月1日起跑 央行鼓勵數位紅包

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【時報記者任珮云台北報導】為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定456家分行(郵局)為本(113)年指定兌鈔地點。

新鈔兌換日程訂於本年2月1日(週四)至2月7日(週三)，計5個營業日。上述期間，7家銀行之373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code(詳附表)，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於本年1月31日至2月6日，在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行(郵局)名單。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

有鑒於綠色金融係國際趨勢，央行鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。

央行行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。