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漫遊雲林 每天在劍湖山世界參加恐龍見面會

  • 工商時報 吳雅如
迅猛龍來送幸福，歡迎大家來慢遊雲林，加碼推出「龍來一定發」，活動時間為1月23日起至1月31日止。圖／劍湖山世界提供
迅猛龍來送幸福，歡迎大家來慢遊雲林，加碼推出「龍來一定發」，活動時間為1月23日起至1月31日止。圖／劍湖山世界提供

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劍湖山世界經理張華紋表示，今(22)日是雲林「2024龍耀雲騰記者會」，特別帶著劍湖世界的迅猛龍來跟雲林縣觀光大使「森林王子」張泰山和味全龍小龍女啦啦隊一起同樂，以及寒假開始了，迅猛龍來送幸福給大家，歡迎大家來慢遊雲林，加碼推出「龍來一定發」。

「龍來一定發」活動限時9天，將於1月23日起至1月31日到劍湖山世界，憑消費滿500元之113年1、2月統一發票，享劍湖山全日暢玩半價500元之票價優惠；單筆每滿500元可購500元優惠票1張，單筆滿1000元可購500元優惠票2張，依此類推；到渡假大飯店享啡黃酥及紅龍果麵包9折優惠，歡迎大家來慢遊雲林，享受生活。

還有「雲嘉中彰投」鄉親優惠，優惠活動至1月31日止，憑身分證地址欄為雲林縣、嘉義縣/市、台中市、彰化縣、南投縣，或身分證字號開頭為B、I、L、M、N、P、Q任一碼，只要乙人中獎，即可享兩人同行798元之優惠(原價1998元，約4折)。

寒假開始，精彩活動將不斷推出，包含每天12：40在VR DINO飛越恐龍谷前的「恐龍見面會」，與遊客互動拍照；2024劍湖山世界國際大秀「世界奇幻之旅」搶先登場，太陽馬戲團級「晃管」特技 展現高超平衡技巧、有如人體大車輪般的「伊卡利遊戲」絕技等讓你目不暇給；農曆春節起，「愛遊世界瘋馬戲」，飛輪極限特技，即將驚呼全場震撼中台灣，春節到劍湖山世界必看，讓你2024精彩秀不停。

寒假遊樂園好康獎不完，除了可以參加「台灣好樂園遊點樂」活動，加入「台灣好樂園」會員，就有機會把百萬現金、iPhone等好康抽回家。而即日起至到劍湖山世界，還有好禮獎不完，在樂園現場購票、園內消費、入住劍湖山渡假大飯店等，就有機會抽中日本來回機票，更多活動內容詳見劍湖山世界官網

(左起)雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣文觀處處長陳璧君、雲林縣觀光大使張泰山，今(22)日出席劍湖山迅猛龍參加2024龍躍雲騰記者會，歡迎大家慢遊雲林。
(左起)雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣文觀處處長陳璧君、雲林縣觀光大使張泰山，今(22)日出席劍湖山迅猛龍參加2024龍躍雲騰記者會，歡迎大家慢遊雲林。

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