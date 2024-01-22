最高2％ 安泰銀行推「祥龍獻利」新台幣優利定存

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對於上班族來說，每年的農曆年前最期待的莫過於年終獎金發放，根據2023年12月人力銀行最新發佈調查，今年年終獎金基數平均大約1.32個月，是近6年次高，連3年反彈，可以說是走出疫情衝擊陰霾。銀行業者提醒，年終入帳高興之餘，更要聰明規劃，掌握先「理債」再「理財」的順序。

主要是全球央行在前兩年升息下，舉債所付出的利息要比過去幾年高出許多，因此，民眾不妨先考慮減降債務壓力，先搞定「理債」這件大事再來「理財」或「儲蓄」。

而要如何規劃能讓年終獎金發揮最大效用？安泰銀行建議，可以依據三好原則：「好easy 理債」、「好輕鬆理帳」、「好簡單理財」，規劃，積極去運用以免錯失理財好時機。

好easy理債：一般家庭通常都會有每月固定的支出與貸款，安泰銀行建議，拿到年終獎金後，應先償還債務，以降低利息支出，而如果有多筆債務要做還款的話，還款的順序，可從高利率的負債優先還起或是利率差不多但本金剩餘多寡來評估還款順序。例如車貸或信貸的利率是6％～8％、而房貸的利率是2％左右，車貸、信貸的償還順位就高於房貸，但也要留意剩下的本金與利息，如果是本金較高但利率相差不大，可為了降低還款的壓力，先償還本金較高、並會產生更多利息支出的負債為優先。

好輕鬆理帳：在扣除掉必要開銷與貸款支出後，可以先提撥一筆預備金到存款帳戶做為儲蓄，用來避免未來支出如果過大時，可當作緊急預備金的支應。最後剩餘資金再依比例分配到理財投資。近二年來通膨不斷上升，只靠儲蓄滾利息可能無法支應通膨上升的購買力侵蝕，民眾應提早學習並且投資就顯得相當重要，所以第三原則「好簡單理財」更要及早去實行。

好簡單理財：安泰銀行建議，民眾透過理財工具來幫年終獎金加值，避免獎金「悄悄溜走」，才不會白白浪費辛苦一年的犒賞獎金。而如果民眾本身沒有債務，或是理債之後並扣除相關固定開支後還有餘裕，就可以把年終拿來做投資，再依據自身風險屬性及短、中、長理財目標，妥善運用年終獎金完善資金規劃，讓自己的財富能有最大化的機會。

安泰銀行理財產品部協理陳昱亨指出，在美國歷經近二年升息後，預計聯準會今年將會啟動降息，而在降息前市場利率會維持一段時間的利率高原期，此時布局債券依照歷史統計資料顯示報酬率相當亮眼，尤其偏好固定收益的投資人，建議投資人可適度挑選評級較高的債券，固定領年化4％～5％的配息，且目前到期殖利率普遍都有5％以上水準，不論美國今年經濟是軟著陸亦或衰退，投資級債券相對可以提供給民眾固定配息，且一旦聯準會啟動降息，還有機會賺取資本利得。

為提供客戶輕鬆投資海外債，安泰銀行推出全新的海外債網路銀行及行動銀行App交易平台，且具有三個主要特色。

1.便利投資：隨時隨地可透過網路銀行掌握債市動態，線上即可完成債券交易，讓繁忙的客戶群無需臨櫃，省去填寫文件的繁瑣。

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另外，針對理財較為保守的民眾，不論是將年終獎金中準備一部分做為緊急預備金，或者習慣將年終獎金存放於存款帳戶理財者，安泰銀行建議也要善用存款專案來養大一年一次的年終獎金。

為滿足保守民眾理財需要，安泰銀行即日起推出「祥龍獻利」新台幣1個月定存續期加碼送專案，至今年3月29日止，民眾臨櫃承做新資金新台幣3萬元起，且約定續存5次，即可享月月利率步步高昇最高2％優惠利率，「祥龍獻利」專案更提供不方便臨櫃辦理的民眾參與，民眾只要在家，動動手指在網銀／行動銀行即可操作，且新資金門檻更降低到新台幣1萬元起，提醒民眾把握為自身荷包增值的機會。